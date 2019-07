Alitalia | offerte di Toto | Lotito | Atlantia e Avianca

Alitalia - presentate le offerte : Atlantia - Toto e Lotito : È scaduto alle 18 di oggi, domenica 14 luglio 2019, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per Alitalia e chi aveva espresso pubblicamente il proprio interessamento ad entrare nella compagnia aerea italiana ha rispettato la deadline e ha inviato la propria lettera a Mediobanca, advisor di Ferrovie dello Stato nella questione Alitalia.E così scopriamo che tra gli interessati, senza alcuna sorpresa viste le ...

Arrivate le offerte per Alitalia - il pallino ad Atlantia : Per capire quanto il salvataggio di Alitalia è operazione lunga e ancora complessa basta leggere la manifestazione di interesse che Atlantia - il candidato in pole per completare la cordata a maggioranza pubblica - ha inviato a Mediobanca, che per conto di Fs sta sondando gli umori dei soggetti interessati all’operazione. In quella lettera c’è scritto che la holding dei Benetton c’è, e seriamente, ma i ...

Alitalia - arrivate le offerte degli aspiranti soci : Atlantia - Toto - Lotito e il boliviano Efromovich. Si allungano tempi per piano : A due anni e due mesi dal nuovo commissariamento, si alza il sipario sugli aspiranti soci della nuova Alitalia accanto a Ferrovie dello Stato, che avrà il 35% ed è stata scelta dal governo come regista dell’operazione, Tesoro e Delta. Non ci sono sorprese rispetto alle anticipazioni delle ultime settimane. Atlantia, holding che controlla Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma, dopo mesi di smentite e scontri con ...

