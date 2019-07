Alitalia | Fs sceglie Atlantia come partner per salvarla Di Maio | “Grande risultato | ma

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato, la holding controllata dalla famiglia Benetton,da affiancare a Delta Airlines e al Tesoro per il salvataggio di. Esulta il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di, che due settimane fa aveva definito “decotta” la società che controlla Autostrade: “Un grande. Poste le basi per il rilancio”. “Sia chiara una cosa però – aggiunge -Niente e nessuno cancellerà i 43 morti del Ponte Morandi. Niente e nessuno cancellerà il dolore delle loro famiglie. Sulla revoca della concessione ad Autostrade non indietreggiamo di un solo centimetro. Andiamo avanti. Meno parole, più fatti”. Quando era trapelata l’ipotesi dell’intervento del gruppo che fa capo ai Benetton, il vicepremier ...

