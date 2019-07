Alimenti per neonati | l’allarme Oms | “Bisogna cambiarli | contengono troppo zucchero”

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Glipervenduti in commercio hanno un alto contenuto di zucchero, anche quelli salati. Lo afferma in uno studio l’Organizzazione mondiale per la sanità che propone di bandire lo zucchero aggiunto in tutti gliin commercio destinati a bimbi fino a 36 mesi. L’Oms Europa chiede una stretta sul contenuto di zucchero deglicommerciali per, avvertendo che i primi dentini possono soffrirne e c’è il rischio di sviluppare una preferenza per i cibi dolci, che da adulti può condurre al sovrappeso e a malattie legate all’obesità, come il diabete. Inoltrecarichi di zucchero sono inadeguatamente commercializzati come adatti a bimbi sotto i sei mesi, anche se l’Oms consiglia fino a quell’età esclusivamente l’allattamento al seno. Un’indagine dell’Oms Europa ha rilevato che gliper ...

