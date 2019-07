Aldo Palmeri e Alessia Cammarota Foto | Io la guardo negli occhi | ma in

Aldo Palmeri e la dedica d’amore ad Alessia Cammarota - lei intanto fa una dichiarazione shock : Aldo Palmeri e Alessia Cammarota un amore che non cede, lui le dedica qualcosa di romantico Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, è oggi più solida che mai. I due, dopo un periodo di crisi (in cui le loro strade si sono … Continue reading Aldo Palmeri e la dedica d’amore ad Alessia Cammarota, lei intanto fa una dichiarazione shock at ...