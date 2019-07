Aldo Grasso | le immagini del Tour sono studiate per pubblicizzare la Francia

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Investimenti istituzionalisul Corriere della Sera analizza un particolare interessante delDe France: come viene raccontato attraverso letelevisive considerando che il ciclismo è uno degli sport più difficili da tradurre in linguaggio televisivo dal momento che solo al traguardo si posusare le telecamere fisse. C’è chi sostiene che la, vista dal, sia più bella dell’Italia, e nessuno nega che le campagna francese sia belle, ma c’è una spiegazione. lautilizza ilcome un grandioso biglietto da visita, con investimenti anche di tipo istituzionale. Significa impiego di elicotteri per le riprese che sanno in anticipo cosa inquadrare. Poi però c’è l’altro lato della medaglia: il biglietto da visita spesso diventa sciovinismo e la regia francese indugia più del dovuto sui corridori di casa, ignorando gli altri ...

