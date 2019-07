Alan Turing sarà sulle nuove banconote da 50 sterline

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) (Foto: Bank of England)la figura storica scelta dalla Bank of England per comparireda 50. Matematico, logico, pioniere dell’informatica, ma soprattutto, fondamentale nella decifrazione del celebre codice Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale,è stato scelto all’interno di un elenco di 1.000 scienziati scremati da una prima listona di ben 227.299 nomi. “è stato un matematico eccezionale il cui lavoro ha avuto un impatto enorme sul modo in cui viviamo oggi – ha dichiarato Mark Carney, il governatore della Banca d’Inghilterra -. Essendo il padre dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, nonché un eroe di guerra, i contributi disono stati molto variegati”. Meriti che non sono mai stati riconosciuti quando era in vita, è il caso di ricordare ancora una volta. Perseguito ...

