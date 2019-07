caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2019)nel mirino degli haters. La showgirl argentina è stata oggetto di violente accuse da parte di un gruppo di haters sui social. Critiche immotivate se non incomprensibili che lasciano davvero il tempo che trovano. Dopo aver postato alcunein versione acqua e sapone, sono stati infatti moltissimi quelli che hanno cominciato a criticarla e il motivo è molto semplice: hanno notato cheuna leggera peluria bionda sulle braccia e le hanno consigliato di ricorrere alla depilazione perché una donna famosa come lei non può apparire così in pubblico. Come se non bastasse, alcuni hanno anche insinuato che ha dei capelli bianchi all’attaccatura della chioma. La verità, però, è ben diversa, si tratta solo di un effetto ottico creato dalla luce del sole. A Belén, però, il body shaming sembra non far paura, non si lascia toccareoffese e continua per la sua strada. Da quando ...

lucarizzonervo : 'Perché era lì chiedetelo a lui' Mica si occupa di chi va a cena con lui e Putin.. Ah ecco: lo ha invitato il suo s… - LaviniaDeluxe : @ziaarsenico @Biancaneuro Ma va bene Solo che nn capisco non conoscono i siti porno? Ah ma è più bello con chi è… - Noovyis : (“Ah, e chi lo aveva notato…”. Belen Rodriguez posa al naturale: dalle foto non sfugge quel dettaglio del corpo) P… -