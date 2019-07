A Wimbledon tra Federer e Djokovic il tennis si è trasformato in qualcos' altro

Distratto in pista e anche in conferenza stampa - Vettel ‘punito’ nel post gara : gli spengono la tv mentre guarda Wimbledon [FOTO] : Silverstone doppiamente amara per Vettel: dopo l’incidente in pista il tedesco viene ‘punito’. Spenta la tv dove il pilota guardava la finale di Wimbledon Un Gp di Gran Bretagna amaro, amarissimo, per Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari, in lotta per il terzo posto con Max Verstappen, è stato autore di una manovra azzardatissima a circa 10 giri dal termine della corsa a Silverstone. Vettel ha tamponato il rivale ...

40-15 Trova il dritto vincente verso l'incrocio delle righe Djokovic 40-0 Non controlla il dritto Djokovic 30-0 Stessa storia per Federer da sinistra 15-0 Ace esterno di Federer, è il ventesimo 6-7 Djokovic, prima esterna per tenere ancora il servizio proprio allo scoccare delle quattro ore 40-15 Federer prende improvvisamente la via della rete, Djokovic è pronto e non perdona 30-15 ...

0-15 Primo doppio fallo di Djokovic 2-1 Federer, sbaglia la palla corta in avanzamento verso la rete Djokovic con il rovescio 40-30 Non controlla il dritto quasi in controbalzo Federer, esce largo 40-15 servizio vincente esterno di Federer 30-15 Prima centrale profonda di Federer 15-15 Se ne va il rovescio di Djokovic 0-15 Djokovic comanda il punto fin dalla risposta, non lasciando mai il ...

Wimbledon 2019 : Simona Halep - il trionfo della tranquillità. Sfuma ancora il sogno dei 24 Slam per Serena Williams : La sorpresa per come è finita la finale del singolare femminile di Wimbledon 2019 è ancora tanta: qualcuno poteva pensare che Simona Halep riuscisse a battere Serena Williams, che comunque partiva da netta favorita, ma nessuno forse poteva ipotizzare che ce l’avrebbe fatta con un doppio 6-2 in soli 56 minuti. Siamo sicuri invece che tanti avessero previsto esattamente questo risultato ma a parti invertite. E invece ha vinto una ragazza che fino ...

Simona Halep trionfa a Wimbledon - Serena Williams perde un’altra finale Slam : La romena Simona Halep è la nuova campionessa di Wimbledon. La romena con un doppio 6-2 ha battuto Serena Williams.Continua a leggere

Wimbledon 2019 : tutti i numeri della semifinale tra Roger Federer e Rafael Nadal : Ecco tutti i numeri e le statistiche ufficiali della stellare semifinale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Roger Federer e Rafael Nadal. Nella 40esima sfida della rivalità tra questi due fenomeni, nel bilancio della quale Federer si è portano a 16 successi contro i 24 dello spagnolo, spiccano i punti a rete vinti dallo svizzero, 25, contro i solamente 6 del maiorchino, ma soprattutto il rapporto tra punti vincenti ed errori gratuiti: ...

30-15 Federer stecca con il diritto: ottima seconda di Nadal. 15-15 Che giocata di Federer con il rovescio back: Nadal viene sorpreso dalla palla insidiosa dello svizzero. 15-0 Aggredisce Nadal sulla risposta corta di Federer: ottimo diritto incrociato. 2-1 Quinto ace e anche Federer vince il turno di servizio a zero. 40-0 Ace di Federer. 30-0 Federer aumenta il ritmo da fondo campo con il ...

15-0 Parte con un ace lo svizzero. 0-0 Si comincia sul Campo Centrale! Batte Federer! Buon match a tutti! INIZIO PRIMO SET 17.38 È tutto pronto a Church Road: comincia la parata di stelle. 17.37 Come riferito da Federer in conferenza stampa, soprattutto con la superficie così lenta, vincerà chi giocherà in maniera più offensiva, carta vincente dello svizzero negli ultimi match vinti sullo ...

17.27 Oltre gli eventi tennistici, con l'ingresso del terzo incomodo da parte di Nole, il basket ha ammirato le gesta di LeBron James o il calcio il duopolio Messi-Ronaldo. Inoltre, il mondo è stato caratterizzato da eventi storici, come l'elezione del primo presidente afroamericano Barack Obama oppure il terribile cambiamento metereologico e la battaglia odierna della giovane ...

Wimbledon 2019 : l’eterna sfida tra il mago Federer e il guerriero Nadal. Sarà spettacolo a Church Road : Dove eravamo a rimasti? A una finale di undici anni fa, il sole ormai aveva lasciato il Centrale di Wimbledon ma i due eterni rivali non volevano proprio saperne. Fu Rafael Nadal a prevalere in quel quinto set contro Roger Federer, imponendosi in un atto conclusivo in cui entrambi seppero dare il massimo. Rivivendo quelle emozioni, non sembra passato così tanto perché questi due fuoriclasse sono ancora qui, disposti a dividersi una torta ...

Wimbledon 2019 : tra Serena Williams ed il record di Slam c’è solo Simona Halep : Poco più di due ore e dieci minuti, tanto quanto sono durate insieme le due semifinali femminili di Wimbledon. Prima Simona Halep ha sconfitto nettamente Elina Svitolina, poi Serena Williams ha dominato contro Barbora Strycova. Due partite praticamente mai in discussione ed una finale di sabato che promette sicuramente scintille. Serena Williams ha fatto undici, come le finali raggiunte sull’erba londinese, ma il numero nella testa ...

Wimbledon 2019 : Serena Williams devastante - Barbora Strýcová travolta e finale conquistata : Serena Williams c’è e lo dice piuttosto chiaramente. Nella seconda semifinale di Wimbledon l’americana (n.10 del mondo) strapazza letteralmente sul Centrale la ceca Barbora Strýcová (n.54 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-2 in 1 ora e 1 minuti di partita. Una prestazione super convincente della sette volte vincitrice dei Championships che così ottiene l’undicesima finale in carriera in questo Slam, mettendo nel mirino ...

1-2 Si scuote Strycova che ne approfitta della lentezza di Serena. 40-30 Grande diritto in spinta di Williams che poi sale in cattedra con il rovescio a volo: il nastro l'aiuta. 40-15 Ottima soluzione di rovescio per la ceca che passa dalla fase difensiva a quella offensiva con un colpo in diagonale. 30-15 Buon diritto dal centro del campo per la Strycova che muove a suo piacimento la ...