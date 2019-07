A Vittoria il commissariato nell’immobile del clan | sequestrato

ilfogliettone

(Di lunedì 15 luglio 2019) Unnell'immobile di proprieta' anche di una famiglia legata ai. Succede a, in provincia di Ragusa: il Ministero dell'Interno ogni anno paga 105 mila euro per l'affitto dell'immobile che al 50% appartiene ad un rampollo della famiglia Luca, ovvero Rocco Luca, figlio di Salvatore, finito in carcere assieme allo zio e al padre perche' indagati con accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio. Cosi' quando la Guardia di Finanza hai beni della famiglia Luca i sigilli sono stati apposti anche all'immobile che ospita il. I Luca, a cui fa capo il gruppo Lucauto di Gela concessionaria molto nota nella Sicilia orientale per il suo parco-macchine di lusso, sarebbero subentrati al 50% nella proprieta' dell'immobile dopo che lo stesso era stato posto in vendita all'asta dal Tribunale di Ragusa nel 2012.La rimanente parte ...

