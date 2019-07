90mila italiani ogni anno cambiano regione per curarsi

Tumori - migrare per curarsi : ogni anno 90mila italiani colpiti dal cancro sono costretti a cambiare regione : ogni anno più di 90mila italiani (90.660) colpiti dal cancro sono costretti a cambiare regione per curarsi. Un flusso che ha costi notevoli, quelli diretti (per visite mediche, farmaci, caregiver e viaggi) ammontano a circa 7.000 euro ogni anno per famiglia (“migrare per curarsi”, Censis). Questione che può essere gestita con la diffusione su tutto il territorio nazionale di criteri uniformi per la realizzazione delle reti oncologiche regionali, ...