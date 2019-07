5 giochi portatili e veloci da portare in vacanza

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) Luglio, il tempo delle vacanze è ormai alle porte. Possibile partire per il mare, la montagna, o qualsiasi altro luogo di villeggiatura senza portarsi dietro almeno unno da tavolo? Ovviamente no! Bisogna però occupare bene il poco spazio in valigia. Ecco allora 5divertenti,e soprattuttoda tenere di scorta per le ore di viaggio o per i momenti più caldi e pigri dei pomeriggi d’estate. 1. Bears vs Babies, di Elan Lee e Matthew Inman C’è sempre spazio per un po’ di grottesco nelle nostre vite e nelle nostre vacanze. Bears vs Babies è un gioco destinato a chi ha un senso dell’umorismo che vira verso il nonsense, e che non si scandalizza all’idea di mostri di Frankenstein (orribili) che combattono neonati (altrettanto orribili). I giocatori devono costruire degli esseri sempre più potenti assemblandone il corpo con parti ...