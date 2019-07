4 trucchi per girare un film con lo smartphone

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019)uncon uno(Getty Images) Si puòuncon uno? Solo qualche anno fa questa domanda avrebbe sollevato una risposta ilare. Ma l’evoluzione dei telefoni negli ultimi quattro anni è stata tale che anche l’impensabile è diventato possibile. Dunque la risposta oggi è sì: si può fare. A patto di non avere come riferimento ultimo i blockbuster di Hollywood, le videocamere e le tecnologie in dotazione neglidi fascia alta possono produrre video di buona qualità su cui costruire quanto meno unsperimentale. Per intenderci, l’ultimodel grande Claude Lelouch con Monica Bellucci, Les plus belles années d’une vie, seguito ideale di Un uomo e una donna, presentato al Festival di Cannes è stato girato quasi per un quarto con un iPhone per ammissione dello stesso direttore della fotografia, Maxime Heraud. Oltre ai telefoni con le ...

