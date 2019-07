3 consigli per convincere i migliori talenti a lavorare per te

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) La trasformazione digitale incide sui processi di assunzione in due modi: offre nuovi strumenti a sostegno della selezione (come le diverse piattaforme social su cui ci si può presentare e sistemi di intelligenza artificiale che filtrano le candidature) e modifica le competenze necessarie nell’organizzazione, sia in termini di capacità tecniche sia in termini di esperienza e di attitudine mentale. Secondo l’indagine annuale di Jobvite, che sviluppa software per il reclutamento, sul social recruiting, il 93% dei responsabili delle risorse umane utilizza i social per la selezione dei candidati più idonei. Nel rapporto Linkedin recruiter sentiment Italia 2019 si legge che, secondo i responsabili italiani delle risorse umane, le competenze che mancano maggiormente ai professionisti italiani sono proprio le competenze in ambito tecnologico e di coding (36%), le capacità di problem solving ...

_Carabinieri_ : Per garantire a tutti vacanze sicure l’Arma mette in campo numerose pattuglie nelle aree costiere a vocazione turi… - Agenzia_Ansa : Pronti per la notte di #Saturno. Il pianeta è al massimo della luminosità e alla minima distanza dalla Terra. Su… - emergenzavvf : Alcuni consigli per prevenire gli incendi boschivi e su come comportarsi in caso di potenziale rischio… -