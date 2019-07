WWE – Jeff Hardy arrestato per guida in stato di ebrezza! La federazione furiosa

sportfair

(Di domenica 14 luglio 2019)perindi ebrezza a Myrtle Beach: il wrestler rilasciato su cauzione. La WWE rilascia un comunicato in merito alla vicenda Ancora una volta ci troviamo a riportare una brutta notizia riguardante. Il ‘Cavaliere del Vento’ èieri mattina a Myrtle Beach, Sud Carolina, dopo esseretrovato allaindi ebrezza. Il wrestler èrilasciato successivamente su cauzione di 200 dollari. Non è la prima volta chesi rende protagonista di problemi con droga e alcool, l’ultima l’anno scorso, trovato nuovamente ubriaco alla. La WWE ha diffuso un breve comunicato nel quale sottolinea con fermezza: “è responsabile per le sue azioni personali”.L'articolo WWE –perindiLa: “responsabile delle sue azioni” sembra essere il ...

giuseppe_mania : WWE: La compagnia commenta l’arresto di Jeff Hardy #Jeffhardy, #WWE - areawrestling : WWE: La compagnia commenta l’arresto di Jeff Hardy #Jeffhardy, #WWE - infoitcultura : Jeff Hardy, che combini? Arrestato ubriaco, la Wwe dura: “Responsabile delle sue azioni” -