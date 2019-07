Weekend di tragedia sulle strade italiane Dieci giovani vittime nel giro di poche ore

huffingtonpost

(Di domenica 14 luglio 2019) Week-end drammaticodi giovane età, oltre ai feriti (fra cui due gravi), hanno perso la vita in incidenti stradali nella notte fra sabato e domenica.Cinque sono i ragazzi che hanno perso la vita a Jesolo, in provincia di Venezia. Tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni sono morti e una giovane è rimasta ferita dopo che la loro auto è finita nel canale dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni ragazzi stranieri di passaggio che sono riusciti a estrarre la ragazza ferita. Lesono tutte della zona di San Dona’. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.Inoltre, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire sempre a Jesolo, in via Roma Sinistra, per un’auto finita contro un platano: deceduto ...

