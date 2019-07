Von der Leyen | il giorno delle scelte per la futura Commissione europea E martedì il voto

Matteo Salvini "rimbalzato" dalla Von der Leyen. Nomine Ue - un secco no : stanno fregando la Lega? : Il candidato alla presidenza della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, non incontrerà il gruppo Identità e Democrazia a cui appartiene la Lega né il suo presidente, l' eurodeputato Marco Zanni. Lunedì pomeriggio a Strasburgo von der Leyen incontrerà invece il gruppo del Partito Popolare Europeo. L

Chi è Marco Zanni - l'ex M5s passato alla Lega scelto da Salvini per trattare con Von der Leyen : Classe 1986, entrato nella Lega da un anno e due mesi, l'ex M5s Marco Zanni è l'europarlamentare cui Matteo Salvini ha affidato la preparazione del cammino della Lega, che il segretario avrebbe voluto portare a diventare "partito egemone", nella 'nuova' Unione europea. Nominato l'11 marzo responsabile Esteri del partito dal consiglio federale del movimento, Zanni ha lavorato in Banca Imi, dopo gli studi bocconiani. Sono note le sue posizioni ...

L’elezione di Von der Leyen è in bilico : La candidata presidente della Commissione Europea dev'essere formalmente nominata dal Parlamento Europeo, che sta facendo il difficile

Perché in Europa la Lega potrebbe dire sì a Von der Leyen : "Non escludo che la Lega voti a favore di Ursula Von der Leyen alla Presidenza della Commissione Ue. Le sue parole sugli accordi di Dublino ci sono piaciute molto". Il neo ministro per gli Affari europei, il leghista Lorenzo Fontana, mette il sigillo sulla virata della Lega verso la popolare tedesca Von der Leyen alla guida della Commissione Ue, in vista del voto dell'Europarlamento previsto per martedì 16 luglio. Si tratta di un passaggio ...

Ong - Elisabetta Trenta e l'asse con Ursula Von der Leyen : "No ai porti chiusi - aiutare in mare ogni persona" : "Il blocco dei porti da parte delle navi della Marina per frenare l'immigrazione? Nessuno me lo ha chiesto" ha riferito il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta appena uscita dal vertice sull'immigrazione. Appuntamento, questo, tanto caro a Matteo Salvini, perché al centro del dibattito c'era pro

Il voto per eleggere Ursula Von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà il 16 luglio : La votazione per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà durante la prossima seduta plenaria del Parlamento Europeo, martedì 16 luglio alle 18. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Parlamento. Nella mattinata del

L'inchiesta sui fondi russi alla Lega e il voto su Von der Leyen : Con l'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Milano per corruzione internazionale le cose si complicano molto attorno al mondo savoiniano/salviniano. Ora dovranno rispondere a contestazioni specifiche e, vista la gravità del reato per cui si indaga, le indagini e gli accertamenti potrann

Ue - il 16 luglio al Parlamento voto su Ursula Von der Leyen. M5s verso il sì : “Abbiamo le stesse priorità” : Il Parlamento europeo voterà martedì 16 luglio alle 18 per l’elezione del presidente della Commissione europea. Candidata a succedere a Jean Claude Juncker è la tedesca Ursula von del Leyen, che negli ultimi giorni ha incontrato le principali famiglie politiche che siedono a Strasburgo. La sua, però, non sarà un’elezione dall’esito scontato. Per raggiungere la maggioranza di 376 eurodeputati, considerato il no dei Verdi e le ...

Il piano della Lega. Uno scambio di Sì Von der Leyen/Giorgetti : Sarà stata la forzatura di Ursula von der Leyen a far lievitare i voti. Solo ieri la presidente designata per la Commissione europea sapeva di disporre di soli 200 sì nell’aula di Strasburgo. Nel giro di 24 ore, secondo fonti europee, i sì sarebbero cresciuti fino a 390 eurodeputati, 14 in più rispetto alla soglia di maggioranza (376). Ce la farebbe dunque a passare il test dell’Europarlamento. Si vota ...

Von der Leyen al voto martedì - si profila sostegno da destra. “Riformare Dublino” : martedì 16 luglio, la candidata dei Ventotto alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen terra' le sue dichiarazioni alle 9 alla plenaria del parlamento europeo a Strasburgo. Ne seguira' un dibattito fino alle 12.30. Il voto previsto per l'elezione del presidente della Commissione si terra' nello stesso giorno alle ore 18. E, intanto, riprende il giro di 'consultazioni' di Ursula von der Leyen al Parlamento europeo proprio in ...

Von der Leyen : "Obbligo salvare i migranti in mare"E sul lavoro rilancia : "Salario minimo in ogni Paese" : La candidata alla presidenza Ue ha delineato una sua idea di Europa che abbia al centro "lavoro, prospettive, stabilità e sicurezza"

I Verdi non voteranno per Von der Leyen : L’Italia è all’ultimo posto in Europa per la crescita. Le stime della Commissione europea prevedono un aumento del pil dello 0,1 per cento nel 2019 e dello 0,7 nel 2020. Il leghista Lorenzo Fontana è stato nominato ministro degli Affari europei e Alessandra Locatelli (Lega) prenderà il suo posto al

Brexit - Von der Leyen : ok a proroga : 21.14 "Se il Regno Unito ha bisogno di più tempo, sarebbe una buona idea di avere una proroga" della Brexit. Così la candidata alla presidenza della Commissione Ue, von der Leyen, in un'audizione davanti al gruppo dei Verdi. Bisogna tenere conto "non solo delle conseguenze economiche" di un'uscita caotica del Regno Unito, ma anche degli "effetti catastrofici per le nostre relazioni di una 'no-deal Brexit'", dice Von der Leyen, annunciando che ...