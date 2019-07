Vittoria | sequestrato stabile che ospita commissariato | il 50% è di una famiglia legata a

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Locheildi Polizia di(Ragusa) è statodalla Guardia di Finanza perché di proprietà anche di unaai clan. Il Ministero dell’Interno ogni anno paga 105mila euro per l’affitto dell’immobile che al 50% appartiene a un rampollo dellaLuca, Rocco Luca, figlio di Salvatore, finito in carcere assieme allo zio e al padre perché indagati con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio di proventi illeciti per circa un miliardo di lire che sarebbero arrivati dalladei Rinzivillo di Cosa nostra. Così quando le Fiamme Gialle hannoi beni dellai sigilli sono stati apposti anche al. I Luca, a cui fa capo il gruppo Lucauto di Gela, concessionaria molto nota nella Sicilia orientale per il parco-macchine di lusso, sarebbero subentrati al 50% nella ...

