VIDEO Federer-Djokovic | i colpi più belli e memorabili di una finale indelebile

VIDEO Federer-Djokovic - Highlights e sintesi Finale Wimbledon 2019 : una battaglia epica vinta dal serbo dopo 5 ore : Finale durata quasi 5 ore quella tra il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer nel torneo di singolare maschile di Wimbledon: la spunta al tie break del quinto set, introdotto sul 12-12, il tennista balcanico, che ha prima dovuto annullare anche dei match point nel corso della partita decisiva. Finale Wimbledon 2019: Federer-Djokovic. Highlights E sintesi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

VIDEO Roger Federer - Wimbledon 2019 : “A 37 anni non è tutto finito. Ma cercherò di dimenticare questa finale” : E’ sfumato dopo una epica finale contro Novak Djokovic il sogno di Roger Federer di conquistare il nono titolo di Wimbledon della carriera. 38 anni da compiere il prossimo 8 agosto, l’elvetico rimpiange due match-point non capitalizzati nel corso del quinto e decisivo set sull’8-7 e 40-15. Dopo una maratona di 4 ore e 55 minuti (il più lungo atto conclusivo mai disputato nello Slam londinese), Federer non ha nascosto una enorme ...

Highlights Federer-Nadal - VIDEO semifinale Wimbledon 2019 : i momenti e i colpi salienti di una sfida epica : Sarà Roger Federer a sfidare Novak Djokovic nella finale di Wimbledon 2019, dopo la vittoria sul rivale di sempre Rafael Nadal per 7-6(3) 1-6 6-3 6-4 nella semifinale che ha infiammato il Centre Court. Nel quarantesimo capitolo tra i due giocatori lo svizzero si è dimostrato più abile nel cogliere le occasioni arrivate sulla sua amata erba, quella che lo porta per la dodicesima volta all’atto conclusivo dello Slam che ha già vinto in otto ...

Wimbledon – Divertente siparietto tra Federer e il giornalista italiano : “mi stai chiedendo se devi cambiare mestiere?” [VIDEO] : Divertente siparietto nel corso della conferenza stampa di Wimbledon tra Roger Federer e un giornalista italiano: il ‘Re’ mostra tutta la sua ironia Gli appassionati di tennis italiani hanno aspettavano il match fra Roger Federer e Matteo Berrettini con grande trepidazione, combattuti fra il tifo per il ‘Re’ e quello per il tennista azzurro. Ci si aspettava un match combattuto, ma probabilmente l’emozione ha ...