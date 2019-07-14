romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-07-2019 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-07-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA COLOMBO E LAURENTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. SULLA PONTINA, TROVIAMO CODE A TRATTI DA CASTEL RomaNO A TOR DE CENCI VERSO Roma. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE – Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE, TRAFFICO REGOLARE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA E BOCCEA. IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E PONTINA. A PROPOSITO DELLA PONTINA, TROVIAMO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A CASTEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE – Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO VERSO LATINA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA DOVE SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOALZIONE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24, IN INTERNA SULLA VIA PONTINA RIMOSSO IL MEZZO PESANTE INCIDETNATO, LA VIABILITA’ E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA, TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE Roma SEMPRE SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI MA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24 NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE, TRAFFICO REGOLARE TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E COLOMBO SULLA PONTINA E’ STATA RIAPERTA ANCHE LA COMPLANARE, IN PRECEDEENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E COLOMBO SULLA PONTINA E’ STATA RIAPERTA ANCHE LA COMPLANARE, IN PRECEDEENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE Roma, PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, IN DIREZIONE Roma, RIMANE CHIUSA LA COMPLANARE, VERSO Roma, A SSEGUITO DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO QUESTA MATTINA RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, CODE SU VIA DEI CASTELLI RomaNI, A PARTIRE DA VIA CAMPOBELLO, ALTRE CODE SULLA VIA DEL MARE, TRA VIA PONTINA E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA CHIUSA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ STATA RIAPERTA, MA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA MENTRE, RIMANE CHIUSA LA COMPLANARE DOVE APPUNTO SI E’ VERIFICATO L’INCIDENTE, IN DIREZIONE Roma INEVITABILI LE PIRCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, CODE SU VIA DEI CASTELLI RomaNI, A PARTIRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA, CHIUSA TRA VIA DEI CASTELLI RomaNI E POMEZIA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE COINVOLTO UN MEZZO PESANTE CHE SI E’ RIBALTATO SULLA COMPLANARE, CODE A PARTIRE DA POMEZIA SUD SI CONSIGLIA IN ALTERNATIVA DI PERCORRERE LA PONTINA VECCHIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRAMO CON LA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA POMEZIA E VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PONTINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI 13 E DOMANI 14 LUGLIO PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E L’APPIA; SEMPRE SUL GRA, DALLE ORE 22:00 DI OGGI FINO ALLE ORE 6:00 DI DOMANI 13 LUGLIO, CHIUSA PER LAVORI LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E PISANA; PERMANGONO CODE SULLA BRETELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E PISANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO ...