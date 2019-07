Vela – Transpacific Yacht Race | Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini partiti per la 50ª

sportfair

(Di domenica 14 luglio 2019)70 esonoper la 50ª edizione della. I trimarani navigheranno con poco vento per le prime 24 ore. A tre ore dalla partenza70 lotta per uscire dalla depressione70 sonosabato 13 luglio alle 12.30 ora locale (19.30 UTC, 21.30 ora italiana) da Pt. Fermin, Los Angeles per la 50a edizione della(Transpac): 2225 miglia fino al traguardo al largo di Diamond Head, a Honolulu, Hawaii. Sotto un cielo nuvoloso, con un vento da Sud Ovest tra i 6 e gli 8 nodi,70 ha tagliato la linea di partenza sulla scia dei suoi concorrenti, il MOD 70 americano Argo e il MOD 70 inglese PowerPlay. seguito dal trimarano americano di 63 piedi Paradox. A tre ore dalla partenza (22.30 UTC, 00.30 ora italiana),racconta da bordo: «Le ...

