Vaticano | Papa Francesco | la Chiesa non paga i 5 miliardi di Ici? Quanti soldi incassa

Papa Francesco - la Orlandi e il cimitero teutonico - l'ultimo mistero : il vero confine tra Vaticano e Italia : Le tombe vuote delle principesse del cimitero teutonico, oltre che aggiungere mistero alla scomparsa di Emanuela Orlandi, hanno anche "scoperchiato" un nodo irrisolto tra Vaticano e Italia, quello dei confini geografici tra i due Stati. "Sarà una sorpresa - sottolinea Italia Oggi -, ma il teutonico

Putin incontra il Papa in Vaticano. Intesa Bambin Gesù-Ospedali pediatrici Russia : La prima tappa della visita ufficiale di Vladimir Putin in Italia è stata la Città del Vaticano per l'incontro tra il presidente russo e Papa Francesco. Nei "cordiali colloqui" che Putin ha avuto oggi in Vaticano col Papa e col segretario di Stato card. Pietro Parolin, fa sapere la Santa Sede, "e' stata espressa da ambo le Parti soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, ulteriormente rafforzatesi con la firma, in data odierna, di ...

Vaticano : Incontro di un’ora tra Papa e Putin : Roma – È durata quasi un’ora l’udienza concessa dal Papa al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. È la terza volta che i due protagonisti si incontrano in Vaticano, e tutte e tre le volte si sono caratterizzate per un cospicuo ritardo da parte dell’ospite. Nella prima udienza, il 25 novembre 2013, Putin e’ infatti arrivato in Vaticano con circa 50 minuti di ritardo: lo stesso fatto registrare oggi, con ...

Papa Francesco e Putin - imbarazzo in Vaticano : "Si conoscono e si rispettano" - ma... La bomba migranti : "Si conoscono e si rispettano". Papa Francesco e Vladimir Putin uniti da insospettabile stima. A confermarlo, a Repubblica, è Monsignor Celestino Migliore, nunzio apostolico a Mosca. Secondo l'ambasciatore del Vaticano in Russia l'incontro di oggi nella Santa Sede tra il Pontefice e il presidente ru

Antonio Socci : "Documenti che scottano in Vaticano. Cosa fa papa Ratzinger - boccia le riforme di Bergoglio" : Con il documento vaticano per il Sinodo sull'Amazzonia il pontificato bergogliano ha il suo manifesto ufficiale di estrema sinistra. Da "socialismo surreale". Dopo Trump e Salvini anche il presidente brasiliano Bolsonaro è oggi fra i nemici: tutti e tre emblemi dell' odiato Occidente dei popoli di t

Il Vaticano istruisce i preti cinesi : ammiccate al regime ma siate fedeli al Papa : Roma. La situazione della chiesa cattolica in Cina è delicata, l’Accordo provvisorio dello scorso settembre (segreto) ha fatto sì partire un dialogo, ma moltissimo resta da fare. Lo certifica una Nota diffusa ieri dalla Santa Sede in merito agli orientamenti pastorali circa la registrazione del cler

Vaticano - la fronda interna che vuole abbattere Papa Francesco. Nomi e cognomi dei nemici sovranisti : Sei anni dopo l'elezione di Francesco il pontificato si trova in una situazione drammatica. "Dietro il sipario del grande consenso, di cui gode Papa Bergoglio a livello mondiale anche tra seguaci di altre religioni e molti non credenti, è in corso all'interno della Chiesa cattolica una guerra civile

Papa Francesco teme un complotto : "Chi parla alle mie spalle" - attacco al cuore del Vaticano : Si sente accerchiato, Papa Francesco. In Vaticano, in molti, non condividono le sue decisioni e le sue aperture. La vicenda è nota. E il fatto che senta il fiato sul collo, il Pontefice lo ha confermato con quanto detto ieri, giovedì 13 giugno, nel corso di un incontro con i nunzi. A questi ultimi h

Il Papa benedice la torcia dei saperi : le Universiadi di Napoli in Vaticano : La torcia dell'Universiade Napoli 2019, simbolo di pace, unione e fratellanza, è stata benedetta da Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Vaticano, alla presenza...

Vaticano e Papa Francesco fanno solo affari - l'ipocrisia degli anti-Salvini : Strano il nostro Paese: si professa cattolico e poi attacca i gesti di fede di un vicepremier che stringe un rosario tra le mani e ogni giorno chiede aiuto a Padre Pio «perché ne ho bisogno per il lavoro che faccio». Matteo Salvini fa bene a fregarsene della Cei perché «la vita è una lotta dalla qua