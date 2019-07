Vacanze sicure | non scherziamo coi pneumatici!

Vacanze sicure 2019 - La sicurezza sulle strade passa anche dai pneumatici : Torna la campagna Vacanze sicure, che vede la Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus insieme per sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza delle gomme, spesso sottovalutate ma fondamentali per viaggiare in sicurezza.Il 9% del campione controllato con gomme lisce. Tra maggio e giugno la Polizia Stradale ha effettuato oltre 10.500 controlli in Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, raccogliendo dati allarmanti. ...

Estate - incidenti e annegamenti : dall’OMS 10 regole per Vacanze sicure : Ogni Estate, con i viaggi verso località montane o di mare, ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità-Ufficio regionale Europa, 2.200 bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni muoiono per incidenti stradali in Europa. Inoltre, più di 1.400 muoiono ogni anno per annegamento. Gli esperti dell’OMS Ue hanno quindi raccolto in 10 regole i suggerimenti per genitori, baby sitter e operatori sociali, che accompagnano i ragazzi in vacanze e ...

Le otto regole per le Vacanze sicure : il vademecum della polizia postale per evitare le truffe online : Fotografie vere e non prese dal web, pagamenti solo su Iban tracciabili, occhio ai prezzi troppo bassi per il luogo scelto: come trovare la casa vacanze giusta sulle piattaforme immobiliari

Vacanze sicure - le regole d'oro per scegliere la casa online : Il portale 'Subito', Polizia Postale e delle Comunicazioni e Unione Nazionale Consumatori offrono un supporto concreto per scegliere la propria casa vacanza in sicurezza, fornendo poche e semplici regole da applicare in fase di ricerca e prenotazione dell'alloggio prescelto. Consigli particolarmente utili in questo inizio di stagione turistica, quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo ...