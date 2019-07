USA | troppo caldo a New York | blackout manda in tilt Manhattan nello stesso giorno del

meteoweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) A poche ore dalhenge, un estesoha colpito il cuore di New. Adesso per fortuna è tornata la luce dopo 4 ore in cui 72 mila persone (più un imprecisato numero di turisti) sono rimasti al buio nella parte occidentale della Grande Mela: linee della metro bloccate, teatri fermi, semafori in. Ile’ cominciato intorno alle 20 ora locale e oltre a influire sul normale funzionamento della metropolitana ha lasciato molti cittadini intrappolati negli ascensori. Persino parte di Times Square e’ rimasta senza i suoi tabelloni di solito luminosi. I negozi hanno dovuto chiudere e gli spettacoli di Broadway anche, poiche’ la maggior parte dei teatri ha cancellato le programmazioni, compreso lo spettacolo di Jennifer Lopez al Madison Square Garden. La compagnia energetica Con Edison ha inizialmente parlato di 42.000 clienti senza ...

