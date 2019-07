Universiadi | oro pallanuoto | Italia chiude in bellezza

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Italia d’oro - l’Ungheria strappa il bronzo ai rigori : La finalissima della Pallanuoto alle Universiadi sorride all’Italia, che annichilisce gli USA con il netto punteggio di 18-7 e si mette al collo l’oro. La sfida per il bronzo si conclude soltanto dopo una lunga serie di rigori, con l’Ungheria che batte la Russia per 23-22 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari. TABELLINO Italia-USA 18-7 Italia: Pellegrini, Del Basso 1, Cannella 3 (1 rig.), Spione, Panerai 2, Campopiano 4, Guidi ...

VIDEO Volley - Italia-Polonia : Finale Universiadi 2019 - highlights e sintesi. Gli azzurri vincono la medaglia d’oro : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile alle Universiadi 2019, la nostra Nazionale si è imposta al PalaSele di Eboli sconfiggendo la Polonia al tie-break dopo una partita al cardiopalma in cui ha dovuto rimontare da 1-2. Gli azzurri sono tornati a vincere il titolo nella kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo a 49 anni di distanza dall’ultimo sigilo. Di seguito il VIDEO con gli ...

Universiadi 2019 – L’Italia della pallavolo maschile d’oro a Napoli - Polonia ko 3-2 : Universiadi 2019: la Nazionale maschile conquista la medaglia d’oro A distanza di 49 anni la Nazionale maschile torna a conquistare una medaglia alle Universiadi e proprio come nel 1970 lo fa vincendo un oro; ottenuto questa sera al termine di una vera e propria battaglia giocata contro la Polonia. Le due squadre hanno dato vita a una sfida avvincente e giocata a viso aperto con i ragazzi di Gianluca Graziosi in grado di raggiungere per ...

Italia - pallavolo d'oro alle Universiadi Argento amaro per il Setterosa : L?ultima medaglia nell?ultimo giorno. Alessia Russo è d?argento, l?atleta Italiana inaugura la giornata tricolore alle Universiadi di Napoli con il secondo posto nel...

Calcio - Universiadi 2019 : oro al Giappone - strapazzato il Brasile. L’Italia conquista il bronzo : Va in archivio anche il torneo di Calcio alle Universiadi: oro al Giappone, che nella finalissima maramaldeggia contro il Brasile, alla fine sconfitto per 4-1. Molto equilibrate e risolte ai rigori le altre sfide: bronzo all’Italia, che supera la Russia, mentre il quinto posto va alla Corea del Sud, che batte l’Ucraina, infine il settimo posto è della Francia, che ha la meglio ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : l’Italia travolge la Russia e vola in finale - azzurri a caccia dell’oro : L’Italia ha demolito la Russia con un roboante 14-6 (4-1, 3-2, 3-0, 4-3) e si è così qualificata alla finale del torneo di Pallanuoto maschile alle Universiadi 2019. Gli azzurri si sono scatenati a Napoli e hanno staccato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno domani (ore 13.00) contro la vincente di USA-Ungheria, i ragazzi di Alberto Angelini andranno a caccia della medaglia d’oro. La nostra Nazionale è stata trascinata ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Canada 15-7. Azzurre in finale per l’oro contro l’Ungheria : Grande successo in semifinale per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: le Azzurre annichiliscono il Canada, sconfitto per 15-7, e domani affronteranno per l’oro l’Ungheria, vincente ai rigori sulla Russia. Per le Azzurre, oggi avanti già 11-3 a metà gara, triplette di Gottardo, Ranalli e Cocchiere, doppiette di Repetto e Centanni e gol di Millo e Borg. TABELLINO Italia-Canada 15-7 Italia: Sparano, Ioannou, ...

Volley - Universiadi 2019 : l’Italia soppianta la Francia - azzurri in finale per l’oro! Domani sfida alla Polonia : L’Italia ha travolto la Francia con un fragoroso 3-0 (25-16; 25-21; 25-18) e si è così qualificata alla finale del torneo di Volley maschile alle Universiadi 2019, gli azzurri sono stati impeccabili al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) e Domani sera (ore 20.30) torneranno in campo per affrontare la Polonia nell’atto conclusivo della kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi ...