Universiadi 2019 – L’Italia della pallavolo maschile d’oro a Napoli | Polonia ko 3-2

Universiadi 2019 - è oro per il volley maschile : Polonia battuta al tie-break : I ragazzi di Gianluca Graziosi hanno conquistato un match difficile in cui sono stati sempre costretti ad inseguire gli avversari (16-25, 25-20, 22-25, 24-23). Alla fine però, si sono aggiudicati il decisivo tie-break 15-10. A distanza di 49 anni l'Italia della pallavolo maschile torna a conquistare una medaglia alle Universiadi e, come nel 1970, lo fa vincendo l'oro.Continua a leggere

Tennis - Universiadi 2019 : ori nei singolari a Giappone e Cina Taipei - nel misto alla Russia : Termina anche il programma del Tennis alle Universiadi: nella giornata conclusiva gli atti finali dei singolari e del doppio misto. Nel singolare femminile si impone la nipponica Naho Sato, che batte con un duplice 6-4 la britannica Emily Frances Alice Arbuthnott, mentre nel singolare maschile vittoria per il rappresentante di Cina Taipei Chun-Hsin Tseng, che supera in rimonta l’uzbeko Khumoyun Sultanov, infine nel doppio misto trionfo al ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : nelle gare a squadre titoli a Iran e Taipei : Ultima giornata di gare per il Taekwondo alle Universiadi 2019 di Napoli. Oggi sui tatami del Palazzetto dello Sport di Casoria si sono svolte le gare a squadre di combattimento, in cui non era presente l’Italia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Al maschile trionfa l’Iran che domina tutti gli incontri e travolge 33-6 l’Egitto in finale. Le due squadre avevano battuto in semifinale rispettivamente 36-10 la Malesia e 17-15 ...

Calcio - Universiadi 2019 : oro al Giappone - strapazzato il Brasile. L’Italia conquista il bronzo : Va in archivio anche il torneo di Calcio alle Universiadi: oro al Giappone, che nella finalissima maramaldeggia contro il Brasile, alla fine sconfitto per 4-1. Molto equilibrate e risolte ai rigori le altre sfide: bronzo all’Italia, che supera la Russia, mentre il quinto posto va alla Corea del Sud, che batte l’Ucraina, infine il settimo posto è della Francia, che ha la meglio ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia sesta con 14 ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Universiadi 2019 : per il sette rosa della pallanuoto arriva solo l’argento contro l’Ungheria : Le azzurre di Martina Miceli si sono arrese solamente in finale di fronte alla fortissima Ungheria che si è imposta per 8-7 (3-3, 2-1, 2-1, 2-1) al termine di una gara combattuta. Alla fine del terzo parziale, il break ungherese complice anche l'errore della Ranalli che si fa parare dal portiere Kiss un rigore sul 6-5.Continua a leggere

Ginnastica ritmica - Universiadi 2019 : Alessia Russo conquista l’argento al nastro - ultima gioia per l’Italia : Alessia Russo ha vinto una bellissima medaglia d’argento alle Universiadi 2019, l’azzurra è salita sul secondo gradino del podio nella finale di specialità al nastro col punteggio di 18.700. L’allieva di Germana Germani ha chiuso al meglio la kermesse riservata agli universitari iniziata ieri col sesto posto nel concorso generale. La stella dell’Armonia d’Abruzzo, quarta con il cerchio (19.400), si è dovuta ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : vince l’Ungheria - Italia d’argento. La Russia passeggia col Canada e si prende il bronzo : Si chiudono con l’argento per l’Italia della Pallanuoto femminile le Universiadi: le azzurre vengono sconfitte in finale dall’Ungheria per 7-8 e devono dire addio al gradino più alto del podio. Nel match per il bronzo la Russia maramaldeggia contro il malcapitato Canada asfaltandolo per 22-7. RISULTATI Finale 3° posto Canada-Russia 7-22 Finalissima Italia-Ungheria ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Ungheria 7-8. Le azzurre devono accontentarsi dell’argento : Sfuma in finale il sogno della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile di vincere le Universiadi: le azzurre sono state sconfitte nell’atto conclusivo dall’Ungheria per 7-8 e devono così accontentarsi della medaglia d’argento. Non bastano le doppiette di Millo Centanni e Cocchiere, alla fine è decisivo il rigore fallito da Ranalli nel terzo quarto. Equilibrio nella prima frazione, chiuse sul 3-3, poi le magiare tentano ...

Atletica - Universiadi 2019 : Italia senza medaglie nell’ultima giornata - Riccobon e Aouani quinti : Soltanto tre Italiani erano impegnati nell’ultima giornata delle Universiadi 2019. Enrico Riccobon si è dovuto accontentare del quinto posto nella finale degli 800 metri col tempo di 1:48.58 nella gara vinta sull’algerino Mohamed Belbachir (1:47.02) davanti al marocchino Moad Zahafi (1:47.64) e al ceco Lukas Hodbod (1:47.97). In mattinata, invece, si sono corse le mezze maratone dominate totalmente dal Giappone che ha vinto tutte le ...

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : Kang Chae Young e Lee Woo Seok in trionfo nell’individuale per una Corea del Sud dominante : Si sono concluse quest’oggi nel meraviglioso scenario dei giardini della Reggia di Caserta le gare di Tiro con l’arco valevoli per le Universiadi Estive 2019 di Napoli. Dopo un sabato riservato esclusivamente alla divisione compound, sono andate in scena oggi tutte le finali dell’arco olimpico individuale e a squadre. Il programma si è aperto in mattinata con le finali delle gare a squadre, in cui la coppia femminile Coreana ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Argento per l’Italia nella pallanuoto femminile - gli azzurri del volley si giocano l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.07 volley – Siamo nel secondo set della finale per l’oro tra Italia e Polonia. azzurri meglio rispetto al primo ma comunque sotto 11-8 al momento. 21.03 pallanuoto femminile – Finisce qui. Medaglia d’Argento per l’Italia. Le azzurre vengono sconfitte in finale 8-7 dall’Ungheria, giocando una buona partita e centrando comunque un ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Italia in finale - domani sfida per l’oro con gli USA : Le semifinali della Pallanuoto alle Universiadi sorridono all’Italia, che annichilisce le speranze russe per 14-6 e va in finale, dove si scontrerà con gli USA, che oggi hanno battuto per 12-9 l’Ungheria. domani le due sfide della Pallanuoto maschile saranno le uniche gare in programma per l’intera manifestazione prima della cerimonia di chiusura. TABELLINO Italia-Russia 14-6 Italia: Pellegrini, Del Basso 1, Cannella 4 (1 ...

Calcio - Universiadi 2019 : Italia-Russia 6-5 dcr. Gli azzurri rischiano la beffa ma la spuntano dal dischetto : Partita dai due volti quella andata in scena oggi per l’Italia del Calcio alle Universiadi: nella finale per il terzo posto gli azzurri superano la Russia ai calci di rigore per 6-5 dopo il 2-2 al 90′. Primo tempo dominato dall’Italia e chiuso sul 2-0, nella ripresa i russi trovano il pari in pieno recupero, poi l’Italia, che pure aveva sbagliato per prima dal dischetto, centra il successo e la medaglia di bronzo. Nel ...