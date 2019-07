Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 14 luglio in studio Giuliano Ferrigno più precisa che l’invito del signor Savini al forum Italia Russia è stato sollecitato dal signor Claudio D’Amico quotidiane per attività strategiche del vice presidente Salvini più precisa Palazzo Chigi mentendo Salvini sul savoini a questo punto non basta riferire in Parlamento chi dice falsità per coprire truffe tuffatori non può ...

Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Luca pagina dedicata alla cronaca è morto purtroppo Simone 12 anni l’altro bambino investito da un Suv lanciata grande velocità giovedì sera in una stradina del storico di Vittoria lo rendono noto fonti investigative di Messina da venerdì mattina il titolo che aveva perso le gambe quasi del tutto tranciate Nel terribile impatto Era ricoverata al ...

Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio strage sulle strade italiane 10 giovani hanno perso la vita in diversi incidenti stradali Nella notte tra sabato e domenica in cinque sono rimasti uccisi a Jesolo in due distinti episodi in quattro a Cesena 1 a Genova e l’incidente più grave di Jesolo l’auto dei giovani è finita in un canale a Canali qua sotto no ...

Scuola - assunzioni docenti Ultime Notizie : di male in peggio - ora si rischia il caos : Cresce la preoccupazione per l’avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020. Un articolo del quotidiano ‘Il Messaggero’ firmato da Lorena Loiacono mette bene in evidenza come sarà inevitabile la cosiddetta ‘caccia alle maestre e ai professori da mettere in cattedra’. Il Ministero dell’Istruzione, nonostante le migliaia di precari che svolgono il proprio servizio da anni come supplenti, farà molta fatica a coprire ...

Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della pressione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio politica emergono nuovi dettagli nella vicenda dei presunti fondi russi alla Lega spunta il secondo uomo dell’hotel me è anche una mail in cui savoini si accredita va come componente delle delegazione di Salvini a Mosca le indagini facciano il loro corso in fretta dice il Ministro dell’Interno Salvini della Lega si ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Usa - trovata morta nota attivista nera - 14 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Una nota attivista nera, tale Sadie Roberts-Joseph, è stato trovata senza vita nelle scorse ore, 14 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della pressione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio politica emergono nuovi dettagli nella vicenda dei presunti fondi russi alla Lega spunta il secondo uomo dell’hotel e anche una mail in cui savoini si aggredita va come componente della delegazione di Salvini a Mosca le indagini facciano il loro corso in fretta dice il Ministro dell’Interno Salvini nella Liga si penserebbe ...

Scuola - autonomia e stipendi docenti Ultime Notizie : ecco il giudizio di Camilla Sgambato sulle ‘gabbie salariali’ : Il tema della regionalizzazione della Scuola e dell’autonomia differenziata continua ad essere al centro del dibattito politico: mentre sui social i docenti discutono sulla possibile introduzione di ‘gabbie salariali’ per i docenti. Sull’argomento si è espressa la responsabile Scuola del Partito Democratico, onorevole Camilla Sgambato. Camilla Sgambato sulle ‘gabbie salariali’ per gli insegnanti ‘Noi ...

Calciomercato Inter News/ Icardi escluso dal ritiro - il comunicato! - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter News, le ultime notizie oggi 13 luglio 2019: Lukaku sempre più complicato, le ultime non sono positive. Dzeko l'alternativa...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - emergenza incendi in Sardegna - 13 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Bologna, annuncio di Sinisa Mihajlovic: 'Ho la leucemia'. emergenza incendi in Sardegna., 13 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo sabato 13 luglio in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il Partito Democratico è l’unica alternativa credibile a questa deriva italiana sono le parole del segretario del PD Nicola Zingaretti nella sua relazione all’assemblea Nazionale oggi apriamo una nuova fase il primo compito in fuori un’altra agenda non essere subalterni agli altri essere ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 19 : 10 : Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con informa Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano un ragazzo di 13 anni è morto La notte scorsa in un incidente stradale sull’autostrada A29 nel Trapanese È su una BMW che si è ribaltata la guida dell’automobile C’era il padre 34 anni che è rimasto gravemente ferito insieme all’altro figlio di 9 anni prima dello schianto il papà ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione il 13 luglio in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Il PD è l’unica alternativa credibile questa deriva italiana lo afferma il segretario Nicola Zingaretti nella sua relazione all’assemblea Nazionale oggi apriamo una nuova fase la prima completa imporre un’altra agenda non essere subalterni agli altri Atene proprietari del nostro destino abbiamo contro una parte ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno economia e un’apertura l’ipotesi di una flat Tax a tre aliquote circolate in questi giorni avrebbe un beneficio solo per pochi lavoratori dipendenti e pensionati a €30000 di reddito il beneficio sarebbe di €41 mensili a 20.000 di solo €15 una super sconto di oltre €3000 che avrebbe solo con redditi ...