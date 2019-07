Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 08 | 10

romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della pressione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio politica emergono nuovi dettagli nella vicenda dei presunti fondi russi alla Lega spunta il secondo uomo dell’hotel e anche una mail in cui savoini si aggredita va come componente della delegazione di Salvini a Mosca le indagini facciano il loro corso in fretta dice il Ministro dell’Interno Salvini nella Liga si penserebbe a far saltare il governo e andare subito il voto Il PD è l’unica alternativa credibile a questa deriva italiana queste le parole del segretario Zingaretti ieri nella sua relazione all’assemblea Nazionale caos a New York per un blackout che per tre ore ha lasciato 61000 persone al buiole metro di Manhattan In tanti Sono rimasti bloccati dentro le ascensori dei grattacieli e Ma quanto anche il concerto di Jennifer Lopez che si stava ...

