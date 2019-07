UFC Sacramento – ‘The Italian Dream’ is back | Marvin Vettori domina Cezar Ferreira e

sportfair

(Di domenica 14 luglio 2019)torna in UFC dopo la ‘pausa forzata’ a causa della torbida vicenda di doping:Italiabatteper decisione unanime Lo abbiamo atteso per troppo tempo, ma ci ha ripagato con gli interessi.è finalmente tornato a lottare nella gabbia UFC e lo ha fatto raccogliendo un’importante vittoria. Il fighter di Mezzocorona, assente da diversi mesi a causa di una torbida vicenda di doping, chiarita in passato ai nostri microfoni, ha dimostrato di non aver bisogno di nient’altro che del suo talento per sfondare. Avversario tosto quello di UFC‘O Mutante’, 34enne rasiliano con 12 anni di carriera alle spalle, vincitore del TUF Brazil nel 2013, cintura nera nel BJJ ma in grado di mettere in pratica un buono striking che forse pecca in potenza dei colpi, ma gli permette di aprire la guardia dell’avversario per poi ...

UFCNews : #UFCSacramento Official Result: Julianna @VenezuelanVixen Pena (29-28 x 2, 29-27) def Nicco Montano by unanimous de… - Cagesidepress : Marvin Vettori def. Cezar Ferreira by unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27) via @CagesideJay #MMA #UFC… - FiveRoundMMA : RT @UFCNews: #UFCSacramento Official Result: Julianna @VenezuelanVixen Pena (29-28 x 2, 29-27) def Nicco Montano by unanimous decision. Li… -