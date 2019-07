Uccide la ex moglie al karaoke | 6 spari nel locale | la coppia non si frequentava da anni

«Ti ricordi di me?». Spara e Uccide l’ex moglie tra la folla al karaoke. Il killer in fuga - ricercato in tutta Italia|Video : L’omicida, Domenico Massari, è entrato nel locale dove Deborah Ballesio stava cantando. Altre tre persone ferite dalla raffica di colpi. È caccia all’uomo in fuga armato

