Tuffi | Mondiali 2019 | Bertocchi-Pellacani alla sfida iridata Le regine d’Europa vogliono

(Di domenica 14 luglio 2019) Elenae Chiaralanciano la loroal resto del mondo. Dopo lo straordinario e va detto anche inaspettato titolo europeo, le due azzurre provano a stupire anche in quel di Gwangju. L’Italia si aspetta molto da questo sincro femminile, con la coppia italiana che vuole ottenere un grande risultato. Il primo obiettivo per Elena e Chiara è quello di centrare la finale, ma non dovrebbero esserci problemi e poi in secondo tempo essere competitive per una posizione di valore. Entrare tra le prime sei darebbe la qualificazione alle World Series e sarebbe un punto di passaggio necessario per una coppia che vuole continuare a crescere e migliorare. Salire sul podio, invece, darebbe addirittura il pass olimpico alle due azzurre, che, non va dimenticato, devono anche fronteggiare la concorrenza interna delle rientranti Tania Cagnotto e Francesca Dpè. Super favorite ...

