Triathlon | World Cup Tiszaujvaros 2019 | tra gli uomini soltanto Gregory Barnaby va in

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2019 : Ilaria Zane e Beatrice Mallozzi qualificate per la finale di domani : Beatrice Mallozzi e Ilaria Zane si sono qualificate brillantemente alla finale di domani della tappa di Tiszaujvaros (Ungheria) della Coppa del Mondo 2019 di Triathlon. Le semifinali odierne si disputavano sui 750 metri per quanto riguarda il nuoto (suddivisi in tre giri), quindi 20 chilometri in bici (2 giri) e 5 chilometri di corsa (spalmati in tre giri). Nella prima semifinale la nostra Beatrice Mallozzi ha concluso al quinto posto con il ...

Triathlon - World Series Amburgo 2019 : Annamaria Mazzetti ottima decima - sarà in gara domani nei Mondiali di staffetta mista : Si sono svolte oggi ad Amburgo, in Germania, le gare sprint delle World Triathlon Series: nella competizione femminile ottima decima posizione per Annamaria Mazzetti, mentre problemi di salute accusati alla vigilia hanno consigliato ad Angelica Olmo di non partire. Nella prova maschile 17° posto per Alessandro Fabian, 33° per Delian Stateff. Questo il quartetto che rappresenterà l’Italia domani nella gara valida per i Mondiali di staffetta ...

Triathlon - World Series Montreal 2019 : Jelle Geens vince in volata su Mola e Mislawchuk : Va al belga Jelle Geens la tappa di Montreal (Canada) delle World Triathlon Series 2019. L’atleta classe 1993 ha concluso la sua prova (disputata su distanza sprint) con il tempo complessivo di 54:49 (con 9:07 nel nuoto, 28:31 nella parte in bici e 14:23 nella corsa) precedendo per un solo secondo il formidabile spagnolo Mario Mola che viene regolato da Geens solamente negli ultimi metri. Terza posizione per il padrone di casa Tyler ...

ParaTriathlon - World Series Montreal 2019 : Giovanni Achenza ancora sul podio! L’azzurro è terzo in Canada! : Punti pesantissimi per Giovanni Achenza nel giorno inaugurale del periodo di qualificazione paralimpica nel ranking del Paratriathlon: l’azzurro chiude al terzo posto nella tappa delle World Series di Montreal nella categoria PTWC (il migliore tra gli H1, ma alle spalle di due atleti H2). La vittoria va all’olandese Jetze Plat (H2), che completa le proprie fatiche in 56’15”, battendo il connazionale Geert Schipper (H2), ...

Triathlon - World Cup Anversa 2019 : Lisa Tertsch vince in un festival tedesco - Ilaria Zane 21esima : Doppietta tedesca nella tappa di Anversa (Belgio) della ITU Triathlon World Cup 2019. Il successo, infatti, è andato alla classe 1998 Lisa Tertsch che ha dominato la prova disputata su distanza sprint, con il tempo di 1:05.26 (10:23 nel nuoto, 37:09 nella bici e 16:49 nella corsa, nettamente il miglior tempo del lotto). Alle sue spalle la connazionale Laura Lindemann a 18 secondi pagando a caro prezzo il gap di 21 incassato nella corsa. Completa ...

Triathlon - World Series Nottingham 2019 : l’Italia è sesta nella staffetta mista. Punti importanti verso Tokyo 2020 : Ottimo sesto posto per l’Italia nella staffetta mista di Nottingham valida per le World Triathlon Series: nella gara che è diventata una prova di duathlon, a causa dell’impossibilità di nuotare nel fiume Trent per il maltempo, Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), Gregory Barnaby (707), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) e Nicola Azzano (Minerva Roma) hanno completato le quattro frazioni composte da 1,5 km di corsa, 7 km in bici ed altri ...

Triathlon - World Cup Astana 2019 : Matthew Hauser vince davanti a Sullwald e McElroy - 13esimo Uccellari : Il giovane australiano Matthew Hauser ha conquistato la tappa kazaka di Nur-Sultan (Astana) della World Cup 2019 di Triathlon, nono appuntamento della stagione. Il classe 1998 si è aggiudicato la prova (disputata su distanza olimpica) con il tempo totale di 1:43.51 con 15:31 nella parte di nuoto, 57:15 nella bici e 30:29 nella corsa, miglior prestazione assoluta. Completano il podio assieme a Hauser il sudafricano Wian Sullwald con un distacco ...

Triathlon - World Cup Nur-Sultan 2019 : Ai Ueda si aggiudica la gara davanti a Hayes e Waugh : La giapponese Ai Ued si è aggiudicata la tappa kazaka di Nur-Sultan (Astana) della World Cup 2019 di Triathlon, nono appuntamento stagionale. L’esperta atleta classe 1983 ha completato la prova su distanza olimpica con il tempo totale di 1:56.38 (17.58 nella parte di nuoto, 1:03.08 nella sezione di bici e 34:48 nella corsa, nettamente la migliore prestazione), distanziando di 17 secondi l’irlandese Carolyn Hayes (17:58 nel nuoto, ...

Triathlon - World Cup Nursultan 2019 : al via Davide Uccellari. Si corre su distanza olimpica in Kazakistan : Domani, nella primissima mattina italiana, a Nursultan, in Kazakistan, si svolgerà la tappa di World Cup di Triathlon: alle 4.00 ora italiana via della gara femminile, alle 7.00 italiane lo start della competizione maschile. Si gareggerà su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km in bici, 10 km di corsa), e sarà della partita soltanto un azzurro, Davide Uccellari. Nella gara maschile avrà il numero uno Matthew McElroy, reduce dal primo ...

Triathlon - World Cup Astana 2019 : Davide Uccellari sarà l’unico azzurro al via della tappa kazaka : L’Olympic Performance Director Joel Filliol ha comunicato che Davide Uccellari parteciperà alla World Cup 2019 Nur-Sultan di Astana (Kazakistan), nona tappa stagionale, in programma nella giornata di sabato 15 giugno. Il portacolori della Fiamme Azzurre sarà l’unico azzurro al via della prova kazaka su distanza olimpica (2 giri di nuoto da 750 metri ciascuno, 6 giri da 6.7 chilometri di bici e 3 giri da 3.34 chilometri di corsa) per ...

Triathlon - World Cup Astana 2019 : Davide Uccellari sarà l’unico azzurro al via : Su comunicazione dell’Olympic Performance Director Joel Filliol, Davide Uccellari parteciperà alla World Cup 2019 Nur-Sultan di Astana (Kazakistan), nona tappa stagionale, in programma nella giornata di sabato 15 giugno. Il portacolori della Fiamme Azzurre sarà l’unico azzurro al via della prova kazaka su distanza olimpica (2 giri di nuoto da 750 metri ciascuno, 6 giri da 6.7 chilometri di bici e 3 giri da 3.34 chilometri di ...

Triathlon - World Series Leeds 2019 : Angelica Olmo si conferma la miglior azzurra - punti pesanti nella corsa verso Tokyo : Ieri a Leeds si è tenuta la tappa britannica delle World Triathlon Series, che hanno visto le gare maschile e femminile su distanza olimpica: 1500 metri a nuoto, 36.2 km in bici e 10 km di corsa. Anche l’Italia era al via con quattro triatleti in una competizione che ha messo in palio punti pesanti in ottica Tokyo 2020. L’Italia ha schierato al via quattro atleti, in una manifestazione così importante, dato che siamo all’inizio ...

Triathlon - World Cup Huatulco 2019 : nella gara maschile vince il favorito della vigilia - il canadese Tyler Mislawchuk : Conclusa a Huatulco, in Messico, la tappa della World Cup di Triathlon, che nella gara maschile, disputata su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa), ha visto il successo del grande favorito della vigilia, il canadese Tyler Mislawchuk, che partiva con il numero 1. Non vi erano italiani al via. Affermazione del canadese Tyler Mislawchuk, che completa il percorso in 55’04”, staccando di 7″ il secondo ...

Triathlon - World Series Leeds 2019 : tra gli uomini vince Jacob Birtwhistle - 43° Alessandro Fabian : Si è svolta a Leeds, in Gran Bretagna, la tappa delle World Triathlon Series, che nella prova maschile su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di bici, 10 km di corsa) ha visto la vittoria dell’australiano Jacob Birtwhistle. L’unico azzurro in gara, Alessandro Fabian, ha chiuso 43°. Il successo è andato all’australiano Jacob Birtwhistle, che ha completato le fatiche in 1:45’12”, precedendo di 7″ ...