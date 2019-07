Triathlon | Coppa del Mondo Tiszaujvaros 2019 | Emma Jeffcoat vince su Vilic e Perkins

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) Al termine di una gara mozzafiato, e decisa veramente sul filo di lana,si è aggiudicata la tappa di(Ungheria) delladeldi. L’atleta australiana, infatti, ha preceduto per appena un secondo un terzetto composto dalla austriaca Sara, dalla australiana Kelly-Anne dalla spagnola Miriam Casillas Garcia. La vittoria della prova odierna, disputata su distanza sprint, è andata ache ha concluso in 59:28 con 9:47 nei 750 metri a nuoto, quindi 31:02 nei venti chilometri in bici, prima del rush finale di corsa in 17:18 nei cinque chilometri previsti. Alle sue spalle, come detto,e Casillas Garcia in 59:29, mentre è quinta la ennesima australiana, Natalie Van Coevorden a 3 secondi. In sesta e settima posizione, quindi, due padrone di casa, le magiare Zsanett Bragmayer a 10 secondi e Zsòfia Kovàcs ...

