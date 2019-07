Travolti dal Suv - muore anche Simone. Tremila ai funerali di Alessio - il papà : «Lascio Vittoria - ma voglio giustizia» : La bara bianca stracolma di rose aveva appena fatto il suo ingresso in una chiesa gremita a Vittoria (Rg). Erano arrivate oltre Tremila persone per dare l'ultimo saluto in lacrime e rendere...

Travolti dal Suv - morto anche Simone. Tremila ai funerali di Alessio - il papà : «Lascio Vittoria - ma giustizia» : La bara bianca stracolma di rose aveva appena fatto il suo ingresso in una chiesa gremita a Vittoria (Rg). Erano arrivate oltre Tremila persone per dare l'ultimo saluto in lacrime e rendere...

Travolti dal Suv - morto anche Simone. Tremila ai funerali di Alessio - il papà : «Lascio Vittoria - ma giustizia» : La bara bianca stracolma di rose aveva appena fatto il suo ingresso in una chiesa gremita a Vittoria (Rg). Erano arrivate oltre Tremila persone per dare l'ultimo saluto in lacrime e rendere...

Cuginetti Travolti dal suv - ecco le parole dei genitori : È una giornata di lutto e tristezza a Vittoria. Ma non solo. Ci sono anche altre sensazioni che si mescolano negli animi di questa comunità, di chi ha sofferto da vicino due morti innocenti, assurde. La vicenda, ormai, la conoscete: due Cuginetti di 11 e 12 anni sono stati investiti in pieno da una jeep. Erano seduti sul marciapiede fuori casa, quando il pirata della strada ha perso il controllo della vettura e li ha travolti. Uno dei due bimbi ...

“Vogliamo giustizia!”. Cuginetti Travolti dal suv - ecco le parole dei genitori. : È una giornata di lutto e tristezza a Vittoria. Ma non solo. Ci sono anche altre sensazioni che si mescolano negli animi di questa comunità, di chi ha sofferto da vicino due morti innocenti, assurde. La vicenda, ormai, la conoscete: due Cuginetti di 11 e 12 anni sono stati investiti in pieno da una jeep. Erano seduti sul marciapiede fuori casa, quando il pirata della strada ha perso il controllo della vettura e li ha travolti. Uno dei due bimbi ...

Cuginetti Travolti dal suv - Simone è morto durante il funerale di Alessio : Non ce l’ha fatta. Il piccolo Simone D’Antonio dopo più di due giorni di agonia è morto intorno alle dodici di oggi al Policlinico di Messina. Era stato ricoverata nella notte tra giovedì e venerdì in terapia intensiva pediatrica dove era arrivato in elisoccorso da Vittoria. Le gambe già tranciate dall’impatto col Suv che ha travolto lui ed il cugino Alessio, morto poco dopo, erano state ricucite già all’ospedale del ragusano. A Messina ...

Cuginetti Travolti dal suv! Il piccolo Simone è morto durante il funerale di Alessio : Non ce l’ha fatta. Il piccolo Simone D’Antonio dopo più di due giorni di agonia è morto intorno alle dodici di oggi al Policlinico di Messina. Era stato ricoverata nella notte tra giovedì e venerdì in terapia intensiva pediatrica dove era arrivato in elisoccorso da Vittoria. Le gambe già tranciate dall’impatto col Suv che ha travolto lui ed il cugino Alessio, morto poco dopo, erano state ricucite già all’ospedale del ragusano. A Messina per ...

Ragusa - ragazzini Travolti dal Suv : l’auto piomba sulla stradina e poi sbanda. Le immagini dell’incidente : L’auto che arriva nella stradina a velocità eccessiva, poi sbanda e finisce contro un edificio. Sono le immagini, di una telecamera di videosorveglianza, che hanno catturato l’incidente avvenuto a Vittoria, in provincia di Ragusa, e che è costato la vita a due cugini di 12 e 11 anni. L’autista, Rosario Greco, 37 anni, risultato positivo ad alcol e droga, è stato arrestato per omicidio stradale. Puglia, 3 ...

Cuginetti Travolti dal Suv. È morto anche Simone - a cui erano state amputate le gambe : È morto Simone, 12 anni, l’altro bambino investito da un Suv lanciato a grande velocità in una stradina del centro storico di Vittoria. Lo rendono noto fonti investigative di Messina. Da venerdì mattina il piccolo, che perso le gambe, quasi del tutto tranciate nel terribile impatto, era ricoverato al Policlinico di Messina dove era stato trasferito con in elisoccorso. Stamattina sono stati celebrati a Vittoria i ...

Vittoria. Cuginetti Travolti dal suv - il secondo bambino muore durante il funerale di Alessio : Mentre a Vittoria si celebrano i funerali del cuginetto, è morto anche l'altro bambino di 11 anni investito giovedì scorso dal pregiudicato Rosario Greco che, sotto l'effetto di droga e alcol, era alla guida di un suv.Continua a leggere

Bambini Travolti dal Suv - morto anche il 12enne Simone. Tremila ai funerali del cuginetto Alessio : Il commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, ha comunicato che è morto anche Simone, 12 anni, il cuginetto di Alessio, 11, falciato dal suv nel centro di Vittoria, in provincia di...

Bambini Travolti dal Suv - morto anche il 12enne Simone. Tremila ai funerali del cuginetto Alessio : Il commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, ha comunicato che è morto anche Simone, 12 anni, il cuginetto di Alessio, 11, falciato dal suv nel centro di Vittoria, in provincia di...

Travolti dal suv - i funerali organizzati dall’amico di chi ha ucciso i bimbi : “Morti 2 volte” : Versa sempre in gravissime condizioni, in pericolo di vita, il piccolo Simone, il bambino di 12 anni falciato sull’uscio di casa a Vittoria (Ragusa) da un suv, insieme con il cuginetto Alessio di 11 anni, morto sul colpo. Il piccolo è ricoverato a Messina dove è stato sottoposto a un difficile intervento chirurgico: al bambino sono state amputate entrambe le gambe. “Purtroppo non abbiamo potuto salvargli le gambe che sono state ...

Travolti dal Suv nel ragusano Morto anche il secondo cuginetto : È Morto anche il piccolo Simone D'Antonio, che insieme al cugino Alessio era stato falciato a Vittoria, nel ragusano, dal Suv guidato da Rosario Greco, al volante sotto effetto di alcol e cocaina. Il bimbo era ricoverato al Policlinico di Messina, gli erano state amputate le gambe. Segui su affaritaliani.it