(Di domenica 14 luglio 2019) Fabio Provenzano, il papà di Francesco, il 14enne deceduto nell'incidente venerdì sera sull'A29, all’altezza di Alcamo (), stavandoregistrava con lo smartphone un video insu. Poco dopo è avvenuto lo schianto. Ora è in gravi condizioni (così come l'altro, Antonino, 9 anni), sorvegliato in ospedale dalle forze dell'ordine che temono una reazione dei parenti dell'ex moglie.