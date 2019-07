Trapani | carambola mortale in macchina per fare una diretta social | morto il figlio 13enne

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Sono dovuti intervenire i carabinieri per evitare che venisse linciato dai parenti dell'ex moglie. La notte di venerdì scorso, Fabio Provenzano, fruttivendolo di Partinico 34enne con precedenti per droga, era alla guida della sua Bmw 320 lanciata ad alta velocità con i due figli a bordo: percorreva l'autostrada siciliana A 29 Palermo-Mazara Del Vallo. PerunaFacebook con il suo smartphone, da cui non si separava quasi mai quando era alla guida, l'uomo ha provocato un gravissimo incidente all'altezza dello svincolo di Alcamo Est. Francesco, ilpiù grande, èsul colpo. Antonino, l'altro bambino di nove anni, è ricoverato in gravissime condizioni. E anche lui, il responsabile della tragedia, Fabio Provenzano, è in ospedale....