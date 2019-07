Traffico Roma del 14-07-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALL’APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE, VERSO IL CENTRO. DIFFICOLTÀ PRIMA DI ENTRARE SUL GRA ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD PROVENENDO DA SAN CESAREO. SI VIAGGIA RALLENTATI PER ILINTENSO SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR. DISAGI PER LA STESSA CAUSA SULLA STATALE AURELIA GUIDANDO VERSOIN PROSSIMITÀ DI PALIDORO, E TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA DOVE C’È ANCHE UN INCIDENTE POCO PRIMA DI VIA MALAGROTTA. SI CONTINUA A VIAGGIARE RALLENTATI ANCHE SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA OSTIA E ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRUDENZA INFINE SU VIA SALARIA VERSO VIALE LIEGI, PER LE CODE CAUSATE DAI LAVORI IN CORSO IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE. TUTTI ...

