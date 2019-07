Traffico Roma del 14-07-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. A CAUSA DI UN CANTIERE, RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SALARIA AL BIVIO PER IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRATTO. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PRIMA DI ENTRARE SUL GRA, PROVENENDO DA VIA PORTUNSE. AUMENTA IL Traffico DI RIENTRO IN CITTÀ SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA ...

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. NESSUN DISAGIO AL Traffico SU TUTTE LE STRADE DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI SOLO SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E TORVAJANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITÀ”. OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER I DIRITTI DELLE PERSONE ...

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. POCHI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO DOVE, COME DI CONSUETO, IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E TORVAJANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN PROSSIMITÀ DEL CIRCO MASSIMO, PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN VIA DELLA ...

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 13 : 30 : POCO E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, DOVE IL Traffico SI MANTIENE SCORREVOLE, PIU’ INTENSO SULLE STRADE DEL LITORALE AL MOMENTO ABBIAMO SOLO BREVI CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PER LAVORI DI ...

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 12 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI. REGOLARE INVECE ...

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 11 : 30 : BREVI CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA VIA SALARIA E IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. CODE, PER Traffico INTENSO, SULLA STATALE 148 PONTINA, TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA. IN CITTÀ, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, SU VIA DEL TRULLO IN PROSSIMITÀ DI VIA CAMPAGNATICO. CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER ...

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 10 : 30 : Traffico SCARSO, ANCORA LUNGO IL RACCORDO ANULARE, CIRCOLAZIONE SENZA DISAGI ANCHE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. AL MOMENTO SULLA STATALE 148 PONTINA, SI RALLENTA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA. CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IN VIA ETRURIA, È NUOVAMENTE CONSENTITO ...

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 09 : 30 : SI MANTIENE ANCORA REGOLARE LA VIABILITÀ LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SULLE STRADE DELLA CITTÀ. FATTA ECCEZIONE PER UN INCIDENTE, AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA FLAMINIA E L’USCITA PER LA CASSIA BIS, DOVE AL MOMENTO SI REGISTRANO BREVI CODE. INIZIANO ANCHE I PRIMI RALLENTAMENTI, LUNGO LE CONSOLARI VERSO IL LITORALE RomaNO. SI RALLENTA, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO ...

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 08 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO IN CITTÀ. REGOLARE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE IL Traffico LUNGO LE CONSOLARI È REGOLARE. CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IN VIA ETRURIA È NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI I PERCORSI ...

Traffico Roma del 14-07-2019 ore 07 : 30 : circolazione al momento regolare lungo le strade della capitale, E SUL RACCORDO ANULARE. anche sulle consolari in ingresso ed in uscita da Roma il Traffico è scarso. CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA ...

Traffico Roma del 13-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DI VIA PONTINA E VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA PONTINA DA CASTEL RomaNO AL RACCORDO ANULARE VERSO LA CAPITALE . SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. OGGI E DOMANI, LAVORI DI ...

Traffico Roma del 13-07-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER VIA DI BOCCEA ALLA CASSIA BIS; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA DEL MARE ALLA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. PER LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. TORNA L’APPUNTAMENTO CON “VIALIBERA” MA ...

Traffico Roma del 13-07-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA ARDEATINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, LA TRATTA INTERROTTA E’ SERVITA DA NAVETTE BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E ...

Traffico Roma del 13-07-2019 ore 17 : 00 : Traffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI VIA SALARIA E VIA FLAMINIA. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER I NCIDENTE SU VIALE MANZONE ALL’ALTEZZA DI VIA EMANUELE FILIBERTO, INCIDENTE E POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DELLA PISANA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE ...