Tour, nona tappa al sudafricano Impey

Lafrazione delva a Darylche sprinta su Benoot.mossa da Saint Etienne a Brioude di 140 km. Tre Gpm e molti saliscendi. Nei primi chilometri Alessandro De Marchi termina a terra e va in ospedale per accertamenti.Cominciano la fuga in 15 per poi gradualmente ridursi con l' austriaco Postlberger in evidenza che però è ripreso dal quartetto Tratnik Soler,Stuyven e Naesen. Negli ultimi 6 km i fuggitivi sonoe Benoot,il gruppo è in vacanza e ilha la meglio sul belga Benoot.(Di domenica 14 luglio 2019)