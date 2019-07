Tour de France 2019 | tutte le classifiche dopo la nona tappa | generale | maglia a pois

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : tutto immutato tra i big - Pinot il migliore con 19” su Thomas : Resta invariata la classifica dei favoriti per la vittoria del Tour de France 2019 al termine della nona tappa, la frazione con arrivo a Brioude non ha regalato alcun scossone e dunque i distacchi tra i pretendenti alla maglia gialla sono rimasti immutati. Thibaut Pinot è il miglior big con 19” su Geraint Thomas e 23” su Egan Bernal, leggermente più attardati Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang e Nairo Quintana. Vincenzo Nibali è uscito ...

Tour de France 2019 - risultato nona tappa : Daryl Impey si impone allo sprint su Benoot. Il gruppo controlla : Finalmente, almeno per i corridori, una giornata di relativa tranquillità al Tour de France 2019. Nel giorno della Festa Nazionale Francese non c’è lo spettacolo atteso, il plotone decide di lasciare andare la fuga sin dal mattino, con gli attaccanti che sono andati a giocarsi il successo di tappa. nona frazione quella odierna, da Saint-Étienne a Brioude, di 170,5 chilometri: a trionfare è il campione del Sudafrica Daryl Impey. Resta in ...

Tour de France – Primo squillo per Impey - il sudafricano vince la nona tappa : Alaphilippe resta in giallo : Il corridore sudafricano si impone nella nona tappa del Tour de France, conquistando così il Primo successo nella Grande Boucle Prima vittoria al Tour de France per Daryl Impey, che si impone nella nona tappa dell’edizione numero 106 della Grande Boucle, la Saint-Etienne-Brioude di 170.5 chilometri. Un successo ottenuto in volata per il sudafricano, abile a superare negli ultimi metri Tiesj Benoot dopo un’intera giornata in ...

Tour de France – Terribile caduta per De Marchi nel corso della nona tappa - immediato il trasporto in ospedale [FOTO] : Il corridore del CCC Team ha riportato alcune ferite al volto, per lui immediato il trasporto in ospedale Il Tour de France di Alessandro De Marchi è terminato dopo pochi chilometri della nona tappa, a causa di una Terribile caduta che ha costretto il friulano al ricovero in ospedale. Il ciclista del CCC Team è finito rovinosamente a terra nelle fasi iniziali della nona frazione, la Saint Etienne-Brioude di 170,5 chilometri. Secondo quanto ...

Tour de France 2019 - Alessandro De Marchi si ritira : bruttissima caduta del Rosso di Buja - viene portato in ospedale : Alessandro De Marchi si è ritirato dal Tour de France 2019, il Rosso di Buja ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 10 km della nona tappa che porta la carovana da Saint Etienne a Brioude. L’alfiere del CCC Team, ieri protagonista nella fuga con Thomas De Gendt, è caduto nelle fase iniziali della frazione odierna insieme al Francese Alexis Vuillermoz e l’impatto col marciapiedi gli ha procurato una brutta ferita al volto. Il ciclista ...

Tour de France : tappa 10 da Saint-Flour ad Albi - percorso favorevole ai velocisti : Nella giornata di lunedì 15 luglio 2019 si correrà la 10ª tappa del Tour de France. In programma ci sarà la frazione da Saint-Flour ad Albi di 217,5 Km. Il percorso è adatto ai velocisti, nonostante ci siano alcuni GPM da superare. Potrebbe andare in porto anche una fuga, ma difficilmente le squadre degli sprinter lasceranno fare. Albi accoglierà un arrivo di tappa per l’11ª volta nella storia della Grande Boucle. La prima volta fu nel 1953, ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali si concentra sulle vittorie di tappa : quali frazioni adatte allo Squalo? Tutti gli scenari : Vincenzo Nibali è uscito di classifica al Tour de France, lo Squalo si è attardato sull’ultima cote della tappa di ieri ed è giunto al traguardo con quattro minuti di ritardo dal gruppo dei migliori. Il siciliano ha alzato bandiera bianca e non lotterà per il podio in questa Grande Boucle, ora il mirino è puntato sulle singole vittorie di tappa e magari sulla conquista della maglia a pois come aveva dichiarato alla vigilia della partenza. ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Non si può essere sempre in forma” : Vincenzo Nibali a Saint Etienne ha ufficializzato il suo addio ufficiale ai sogni di gloria in questo Tour de France 2019. Dopo aver corso il Giro d’Italia sarebbe stato quasi utopistico pensare che il siciliano potesse puntare anche alla Grand Boucle, ma il sogno del podio di Parigi poteva non essere così impossibile. Le ultime tre tappe, invece, hanno ridotto a zero queste chance, e la spiegazione arriva direttamente dallo Squalo dello ...

Tour de France – Vincenzo Nibali sincero dopo il crollo nell’8ª tappa : “stare bene sempre non è semplice” : Nibali commenta il suo crollo nell’ottava tappa del Tour de France: le parole dello Squalo dello Stretto Giornata deludente, quella di ieri al Tour de France per Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto non è riuscito a tenere il pass dei suoi rivali, sulla salita della Cote de Jaillere, perdendo preziosissimo tempo e finendo lontanissimo in classifica generale, ormai fuori dai giochi per la lotta per la vittoria. AFP/LaPresse Il ...

Tour de France – Oggi la Saint’Etienne-Brioude : percorso - altimetria e favoriti della nona tappa : favoriti, percorso e altimetria della nona tappa del Tour de France: Oggi il tosto Mur d’Aurec su Loire Termina Oggi la prima settimana di del Tour de France 2019. I ciclisti sono pronti ad affrontare la nona tappa prima della giornata di riposo di domani, che sarà utilissima per ricaricare le energie e chiarirsi le idee. Intanto, però, c’è la frazione di Oggi da affrontare: si parte da Saint’Etienne, per arrivare ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Saint-Étienne-Brioude : i possibili scenari tattici. Fuga da lontano o volata ristretta? : 14 luglio, giorno della Festa Nazionale Francese. Basta questo a ricordare quanto è importante la giornata odierna al Tour de France, come accade ogni anno. In questa stagione si corre anche di domenica, un motivo in più per dar spettacolo davanti ad un pubblico che si preannuncia davvero numeroso. In programma la nona tappa, 170,5 km da Saint-Étienne a Brioude. Giornata da fughe, o forse adatta per uno sprint ristretto: ci sono molti dubbi alla ...

LIVE Tour de France 2019 - Saint-Étienne-Brioude in DIRETTA : finale da classica - Julian Alaphilippe per un altro colpo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della nona tappa – Il programma della nona tappa – La cronaca dell’ottava tappa – La classifica generale del Tour de France – Tutte le puntate della “Fagiané di Magrini” Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2019, 170,5 km da Saint-Étienne a Brioude. Oggi vivremo una frazione mossa con un finale ...

Tour de France 2019 - nona tappa Saint-Étienne-Brioude (14 luglio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : tappa molto interessante quella di oggi che da Saint-Étienne porterà i ciclisti a Brioude dopo 170,5 km. Potrebbe essere la frazione ideale per una fuga da lontano, con tanti strappi e sali scendi. La prima asperità di giornata è il GPM del Mur d’Aurec-sur-Loire 3,2 km all’11% ma con picchi che superano il 20%, di prima categoria dopo 33 km. Una lunga serie di mangia e bevi condurrà il gruppo ai piedi della Côte des Guillaumanches 7,8 ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Saint-Étienne-Brioude : percorso - favoriti e altimetria. Altro arrivo imprevedibile per uomini da classiche : oggi (domenica 14 luglio) si correrà la nona tappa del Tour de France 2019, 170,5 km da Saint-Étienne a Brioude. Sarà un’altra frazione di media montagna ricca di insidie, con una finale adatto ai corridori da classiche, ma che potrebbe riservare anche qualche colpo di scena in chiave classifica generale. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della nona tappa del Tour de France 2019. percorso Dopo la partenza ci ...