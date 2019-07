Tiziano Ferro si è sposato | Victor entra a far parte della mia famiglia

blogo

(Di domenica 14 luglio 2019) Aggiornamento 17:10: Arrivano le prime dichiarazioni dia meno di 24 ore dal sì con. A Vanity Fair il cantante esprime tutta la sua felicità: Il matrimonio è una cosa sconvolgente ma perfaccio un'eccezione. Perché con il matrimonio luia farmiae questa è una verità che non si può tacere. Il cantante sul suo profilo Instagram ha pubblicato la prima foto insieme a suo marito. I due appaiono sorridenti mostrando l'anello che suggella il loro amore: "La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore".si è"Ho vissuto la maggiormia vita credendo che non fosse una possibilità per me. Ma ora, certo che ci penso" disse in un'intervistanel 'lontano' 2017 dalle pagine di Grazia. Quel giorno ...

VanityFairIt : Tiziano Ferro, al termine di questo weekend speciale, racconta che cosa vuol dire, per lui, essersi sposato. A lui… - trash_italiano : Tiziano Ferro: *si sposa* io, piangendo sotto la doccia: DI SEREEEEEEEE NEREEEEEEEEEEEE CHE NON C'È TEMPO NON C'È… - VanityFairIt : .@TizianoFerro si è sposato!!!! Auguri, di cuore, da tutti noi ???????? -