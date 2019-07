Tiziano Ferro | Col matrimonio Victor entra nella mia famiglia | una verità che non

Tiziano Ferro si è sposato : «Victor fa parte della mia famiglia» : Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen, l'uomo al quale è legato da circa tre anni. Si è unito civilmente in Italia dopo le nozze segrete avvenute a Los...

Tiziano Ferro si è sposato : "Ho vissuto la maggior parte della mia vita credendo che non fosse una possibilità per me. Ma ora, certo che ci penso" disse in un'intervista Tiziano Ferro nel 'lontano' 2017 dalle pagine di Grazia. Quel giorno prima o poi sarebbe arrivato e ieri 13 luglio 2019 alle 18, secondo quanto riporta Dagospia, il cantante di Latina ha coronato il suo sogno. Tiziano Ferro: 'Cerco l'amore, non colleziono ...

Tiziano Ferro si è sposato : «Victor entra a far parte della mia famiglia» : Oggi Tiziano Ferro, 39 anni, e Victor Allen, 54, che stanno insieme da 3 anni, si sono uniti civilmente nella casa di Sabaudia del cantante. La coppia si era già segretamente sposata lo scorso 25 giugno a Los Angeles. A questa seconda celebrazione erano presenti una quarantina di persone tra parenti e amici. «Il matrimonio è una cosa sconvolgente», ci ha detto il cantante che finora ha sempre protetto molto la sua vita sentimentale. «Per Victor ...

Classifica singoli : Tiziano Ferro scende - entrano i Modà - Jambo vola in vetta : La Classifica dei singoli più venduti della settimana si apre con Jambo, il singolo estivo di Takagi & Ketra feat. OMI e Giusy Ferreri. dopo aver recuperato posizioni fino alla numero 2, Jambo sale fino al primo posto e guida la Classifica dei brani più venduti della settimana in Italia. Al secondo posto J-Ax con Ostia Lido, che scende rispetto alla settimana precedente di una posizione; al terzo resiste Calipso, la collaborazione di ...

Xdono di Tiziano Ferro diventa maggiorenne - 3 cose che non sai sulla canzone : Xdono di Tiziano Ferro compie 18 anni. Era il 22 giugno 2001 quando il brano guadagnava la rotazione radiofonica e veniva rilasciato ufficialmente segnando l'avvio del percorso artistico di Tiziano Ferro. Xdono è stata tradotta in inglese, spagnolo, francese e portoghese. Il video ufficiale vede l'artista fare irruzione in uno studio televisivo e a proposito della realizzazione della clip, lo stesso cantante ha condiviso alcuni ...

Jambo sul podio dei singoli più venduti - la scalata di Benji e Fede e il tracollo di Tiziano Ferro : Arriva ufficialmente l'estate e Jambo recupera due posizioni per piazzarsi sul podio della classifica dei singoli più venduti della settimana in Italia. Il successo di Takagi e Ketra feat. OMI e Giusy Ferreri è la perfetta hit di questa estate ed occupa la posizione numero 2, alle spalle di Ostia Lido di J-Ax che recupera un posto rispetto alla settimana scorsa. Al terzo posto c'è Calipso di Charlie Charles con Dardust feat. Stef Ebbasta, ...

Tiziano Ferro a Bari nel 2020 - quando inizia la prevendita dei biglietti? : Tiziano Ferro sarà in concerto a Bari nel 2020 ma ancora nessun dettaglio è ancora emerso a proposito della location che accoglierà lo spettacolo. Il tour a supporto dell'album Accetto Miracoli inizierà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 30 maggio del prossimo anno per far tappa nei principali stadi della penisola. LE DATE DEL TOUR DI Tiziano Ferro Lo Stadio Olimpico di Roma e quello di Torino, lo Stadio San Siro di Milano e anche ...

TZN2020 – Venduti 75000 biglietti nelle prime 24h per il nuovo Tour negli stadi di Tiziano Ferro : TZN2020: il Tour negli stadi ha già venduto 75 mila biglietti nelle prime 24 ore A 24 ore dall’apertura delle prevendite, sono già 75.000 i biglietti acquistati dai fan di Tiziano Ferro per TZN2020, il Tour che lo vedrà protagonista negli stadi italiani nell’estate 2020 per 12 concerti, che l’artista ha pensato come una festa per celebrare insieme al suo pubblico i 40 anni che compie l’anno prossimo. TZN2020 prende il via sabato 30 maggio ...