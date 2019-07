Terremoto | Domenica da incubo in Australia e Indonesia | 2 scosse violentissime | fuga

Terremoto in tv! Barbara D’Urso lascia Domenica Live? : La notizia non piacerà a molti perché quello che si profila all’orizzonte potrebbe essere un vero e proprio Terremoto. Barbara D’Urso potrebbe lasciare il timone di una della sue creazioni. Secondo quando riportano alcuni organi di stampa, la decisione è stata presa martedì durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019 – 2020. La conduttrice, infatti, resterà ben salda al timone di almeno tre programmi: Pomeriggio Cinque, Live – Non è la ...

Terremoto Roma - continuano i sopralluoghi dopo la scossa di domenica sera : un asilo rimarrà chiuso : Il Centro operativo comunale (COC), che era riunito presso la sede della Protezione Civile di Roma Capitale dopo la scossa di Terremoto di domenica sera in zona Castelli Romani e avvertita distintamente anche nella capitale, ha ultimato il suo compito, la fase emergenziale e’ stata dichiarata conclusa nella riunione di oggi pomeriggio. Le attività previste domani saranno svolte direttamente dai Municipi interessati. In particolar modo, a ...

“La sua salute…”. Mara Venier e l’addio a Domenica In. Ed è Terremoto in Rai. Fan dispiaciuti : “Senza di te non è più domenica” : C’è qualcosa che non torna sulla vicenda di Mara Venier in Rai. insomma, in parole povere, la conduttrice tornerà anche il prossimo anno? Ci pensa la Zia Mara a rispondere e lo fa sulle pagine del settimanale Gente. Il volto Rai spiega che ancora non sa nulla sul suo futuro nel programma anche se, pare, Viale Mazzini la voglia ancora fortemente a partire dal prossimo settembre. Se così fosse, cosa sceglierà di fare Mara Venier? Intanto, ...