Tecnologia libera tutti La legge della conservazione del lavoro

ilfoglio

(Di domenica 14 luglio 2019) In uno studio del 2013 – scritto da due economisti di Oxford e consulenti del presidente Barack Obama, Carl Benedikt Frey e Micheal Osborne – si sosteneva che nel giro di una quindicina di anni quasi la metà dei posti dinegli Stati Uniti sarebbero stati a rischio per effetto del progresso te

danielaconte1 : Francia, si' alla tassa contro i big del #web. Via libera dal Senato. Gli Usa hanno minacciato nuovi dazi.… - fisco24_info : Francia, si' tassa contro big del web: Via libera dal Senato. Gli Usa hanno minacciato nuovi dazi - DigiTalkPR : Francia, si' tassa contro big del web Via libera dal Senato. Gli Usa hanno minacciato nuovi dazi -