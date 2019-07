Superbike – Gara-1 amara per Bautista | il ducatista cade | a Laguna Seca trionfa Rea

Superbike oggi - GP Usa 2019 : orari superpole race e gara-2 - tv e streaming. Il programma completo : Dopo Gara-1 disputata nella serata italiana di ieri, il Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della Superbike entra nel vivo. Sul tracciato di Laguna Seca, infatti, propone le due canoniche manche domenicali. SI inizierà con il warm-up delle ore 18.00-18.15 che farà da preludio alla superpole race delle ore 20.00, prima del piatto forte odierno rappresentato dalla gara-2 delle ore 23.00. Jonathan Rea continuerà nella sua sfida nei confronti di ...

Superbike - GP Usa 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea centra la quinta vittoria di fila e allunga nel Mondiale - Bautista cade ancora e sprofonda a -49 : Non si ferma più la cavalcata vincente di Jonathan Rea, capace di trionfare in gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 portandosi così a quota cinque successi di manche consecutivi e allungando in maniera forse decisiva nella classifica del Mondiale Superbike. Il fenomenale nord irlandese della Kawasaki ha infatti approfittato nel migliore dei modi della quarta caduta stagionale del rivale Alvaro Bautista, conducendo ...

LIVE Superbike - GP Usa 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della superpole del GP degli Stati Uniti del Mondiale di Superbike 2019. Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione gara-1 – Orario, tv e streaming giornata odierna Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di superpole e gara-1 del GP degli Stati Uniti del Mondiale di Superbike 2019. Sul tracciato di Laguna ...

Superbike - GP USA 2019 : prosegue il duello Rea-Bautista - oggi ci si gioca gara-1 : Al termine del consueto venerdì di prove libere il GP degli USA 2019 di Superbike si appresta a entrare nel vivo col ricco sabato di competizioni che, come al solito, prevede la terza sessione di prove, la superpole e poi l’imperdibile appuntamento con gara-1. Jonathan Rea e la sua Kawasaki arrivano a Laguna Seca sembrando sulle nuvole dopo il ritrovato vantaggio in classifica acquisito a Donington e vogliono chiudere questa prima parte di ...

Superbike oggi - GP Usa 2019 : orari Superpole e gara-1 - tv e streaming. Il programma completo : Sulla meravigliosa pista di Laguna Seca vanno in scena quest’oggi la Superpole e gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, nona tappa del Mondiale Superbike. Si profila un sabato estremamente importante nella lotta per il titolo iridato, infatti Jonathan Rea è il favorito per portare a casa i primi 25 punti del weekend che gli permetterebbero di allungare ulteriormente nei confronti di Alvaro Bautista in classifica ...

Superbike – Rea trionfa anche in Gara-2 a Donington : Bautista torna sul podio : Jonathan Rea trionfa anche in Gara-2 a Donington e aumenta il gap di vantaggio su Alvaro Bautista (terzo quest’oggi) a 24 punti: seconda piazza per Toprak Razgatlioglu Jonathan Rea si prende anche Gara-2 del Gp di Donington. Dopo aver trionfato in Gara-1, il pilota Kawasaki vince anche la seconda prova riuscendo a piazzarsi davanti ad un super Toprak Razgatlioglu, secondo sul traguardo con 3 decimi di distacco dal leader del Mondiale. ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-2. Rea completa il weekend perfetto vincendo ancora. Terzo Bautista : L’ultimo atto del GP di Gran Bretagna 2019 del Mondiale Superbike ha visto Jonathan Rea completare il weekend perfetto vincendo anche gara-2 sul circuito di Donington e allungando clamorosamente la ritrovata leadership nel campionato del mondo su Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati ha fatto il possibile per restare con i primi ma si è dovuto arrendere al nordirlandese e al compagno di marca turco Toprak Razgatioglu che sta ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Rea e Sykes danno spettacolo! Bautista 5° a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 Un paio di errori di Rea permettono a Sykes di restargli sulla coda. -6 Sorpasso clamoroso di Rea su Sykes! L’alfiere della Kawasaki infila il rivale in modo molto rude. -7 Gruppetto di tre al comando, Bautista sempre quinto distante da Haslam, Melandri 10°. -8 giri. Rea infila Sykes che poi incrocia, lotta bellissima in testa mentre Razgatioglu prova a ricucire. 2/10 Razgatioglu ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca gara-1 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole race e di gara-2 del GP di Gran Bretagna del Mondiale di Superbike 2019. In terra inglese è avvenuto l’impensabile: il beniamino di casa Jonathan Rea ha superato in classifica lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista ieri di una ...

Superbike oggi - GP Gran Bretagna 2019 : orari superpole race e gara-2 - canali tv - streaming e programmazione Sky - TV8 ed Eurosport : Una domenica tutta speciale a Donington Park, sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia della categoria e quel che ci aspetta è decisamente interessante. Dopo la doppietta a Misano Jonathan Rea ha decisamente riaperto i giochi per l’iride e per lo spagnolo Alvaro Bautista è il primo vero momento di difficoltà. Il centauro iberico è chiamato ...

Superbike – Bautista cade in Gara-1 a Donington : Rea conquista un’altra importantissima vittoria : Mondiale Superbike a Donington: in Gara 1 Álvaro Bautista cade e Chaz Davies chiude al decimo posto Entrambi i piloti del team Aruba.it Racing – Ducati non hanno potuto ottenere i risultati sperati nella prima gara dell’appuntamento inglese del Mondiale Superbike sul tracciato di Donington. Dopo il clima estivo di venerdì, oggi le temperature sono calate sensibilmente ed i piloti, nella Superpole della mattina, ma soprattutto in Gara ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea domina sul bagnato ed è leader del Mondiale grazie alla caduta di Bautista : Dopo 19 manche di dominio targato Alvaro Bautista, cambia clamorosamente il leader del Mondiale Superbike grazie alla strepitosa vittoria di Jonathan Rea e alla caduta dell’iberico della Ducati in occasione di gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottavo round della stagione. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista di una prestazione sensazionale sul bagnato in cui è riuscito a prendere la testa ...