Superbike – Chaz Davies trionfa davanti a Jonathan Rea a Laguna Seca | Bautista si ritira

sportfair

(Di domenica 14 luglio 2019)vince Gara-2 sul circuito di: secondo posto perRea, Alvarocostretto al ritiro per problemi fisicinella Gara-2 di. Per il pilota britannico è il primo successo stagionale. Seconda posizione perRea che allunga in classifica su Alvaro, costretto al ritiro per problemi fisici. Rea si trova adesso ad 81 punti di vantaggio sul rivale, con la gara diche potrebbe aver rappresentato uno spartiacque importante nella stagione. Completa il podio Razgatlioglua Lowes, Sykes e Haslam.L'articoloRea asiper problemi fisici SPORTFAIR.

70Piredda : RT @corsedimoto: SUPERBIKE LAGUNA SECA - Chaz Davies torna al successo dopo 15 mesi portando il sorriso nel box Ducati affranto dal disastr… - corsedimoto : SUPERBIKE LAGUNA SECA - Chaz Davies torna al successo dopo 15 mesi portando il sorriso nel box Ducati affranto dal… - RideDriveLive : RT @corsedimoto: SUPERBIKE LAGUNA SECA - Jonathan Rea festeggia la 20° Superpole, la 4° dell'anno. In prima fila le due Ducati ufficiali, c… -