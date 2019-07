Sulle Dolomiti c’è un meraviglioso parco giochi gratuito immerso nella natura | un vero

Allerta Meteo Veneto : ancora temporali - Stato di Attenzione Sulle Dolomiti : ancora temporali, soprattutto nell’area Dolomitica, interesseranno il Veneto tra oggi pomeriggio e la mattina di sabato. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica sul Bacino Idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’Avviso ha validità fino alle ore 14.00 di sabato 13 luglio. Lo ...

Come 10 anni di Unesco hanno cambiato il turismo Sulle Dolomiti?

Maltempo al Nord-Est : strage di alberi Sulle Dolomiti trentine : La forte ondata di Maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio/sera di ieri sul Nord-Est ha colpito anche il Trentino Alto Adige, con vari disagi e danni causati da vento, pioggia e grandine. Un...

Improvviso nubifragio Sulle Dolomiti - esonda torrente : Daniela muore travolta dall’acqua : La vittima è Daniela Persano originaria della provincia di Forlì Cesena che era in vacanza in Trentino con il marito. Mentre i compagni sono riusciti a guadare il fiume, la donna è stata spinta via da una improvvisa ondata di acqua. Il suo corpo senza vita stato ritrovato, dopo circa un'ora di ricerche, 300 metri più a valle.

Maltempo - violenti temporali Sulle Dolomiti : torrente ingrossato in Val Zoldo - salvato gruppo di scout : Un gruppo di 26 bambini e 9 accompagnatori di una associazione scout è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco in Val di Zoldo (Belluno), dopo essere rimasto bloccato dall’ingrossamento di un torrente, a causa del Maltempo. L’intervento, cui ha preso parte anche il Soccorso alpino, è avvenuto in località Pralongo. Gli scout si sono trovati il sentiero bloccato dalle acque del torrente, fuoriuscito ...

Nubifragio Sulle Dolomiti : muore escursionista travolta dal torrente in Val di Fassa : Il tempo sta rapidamente peggiorando su gran parte del nord a causa di aria più fresca proveniente da ovest, la quale sta interagendo con la gran calura e umidità presenti in pianura Padana, vero e...

Nubifragio Sulle Dolomiti : escursionista travolta dal torrente in Val di Fassa - ora dispersa : Il tempo sta rapidamente peggiorando su gran parte del nord a causa di aria più fresca proveniente da ovest, la quale sta interagendo con la gran calura e umidità presenti in pianura Padana, vero e...

Meteo - altro che Estate! Sulle Dolomiti torna la neve : intensa nevicata sulla Marmolada con -2°C [VIDEO] : È arrivata ufficialmente l’Estate ma ha portato con sé un maltempo estremo al Nord, dove sono attesi fenomeni molto violenti come tornado, grandine molto grande, nubifragi e alluvioni lampo, secondo l’avviso del centro europeo Estofex. Già nelle scorse ore, Torino e Milano sono state colpite da nubifragi e violente grandinate che hanno imbiancato e allagato le strade, provocando gravi danni e anche una vittima. Ma oltre al maltempo estremo ...

Allerta Meteo Veneto : rovesci e temporali Sulle Dolomiti : Permane, in Veneto, tempo instabile nell’area Dolomitica. Dal pomeriggio/sera di oggi fino alle prime ore del mattino di venerdì 21 giugno nel Bellunese sono possibili rovesci e temporali sparsi, con probabilità contenuta di locali fenomeni. Visti i fenomeni Meteorologici previsti il Centro decentrato della Protezione Civile del Veneto segnala lo ‘stato di attenzione’ (Allerta gialla) per il bacino dell’Alto Piave per possibili eventi di ...

Allerta Meteo Veneto : Sulle Dolomiti temporali già da stasera : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica a partire dalle 14 di oggi fino alle ore 8.00 di giovedì 20 giugno. Sull’area Dolomitica, infatti, oggi e domani sono previste crescenti condizioni di instabilità con rovesci e temporali, più probabili e frequenti mercoledì 19 giugno a partire dalle ore centrali. Nel complesso, la probabilità di temporali intensi ...

Il Giro d’Italia Sulle Dolomiti devastate dalla tempesta di Ottobre : un omaggio alla montagna ferita [FOTO] : Il Giro d’Italia arriva oggi sulle Dolomiti con la tappa più dura di quest’edizione (oltre 5.200 metri di dislivello e 5 salite lunghe e dure in 194km complessivi), percorrendo le strade devastate lo scorso Ottobre dalla tempesta che ha distrutto gli alberi di questo paradiso naturale. I corridori dovranno scalare il durissimo Passo Manghen, scollinando a 2.047 metri di altitudine sul livello del mare, poi attraverseranno la foresta ...

Giro d’Italia 2019 - ventesima tappa Feltre-Croce d’Aune (Monte Avena) : percorso - favoriti e altimetria. L’ultimo tappone Sulle Dolomiti : Ora o mai più. Ultima giornata in linea per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019: oggi, sabato 1 giugno, va in scena la ventesima frazione, il tappone Dolomitico di 194 chilometri da Feltre a Croce d’Aune con ben 5 GPM da percorrere. Tantissima salita, un’infinità di metri di dislivello: il percorso ideale per tentare un attacco e, soprattutto, l’assalto alla Maglia Rosa prima della cronometro conclusiva di domani a ...

Tantissima neve Sulle Dolomiti : rifugio passo Principe sommerso [VIDEO] : Inverno davvero interminabile per l'arco alpino dove continua a nevicare senza sosta ad alta quota come fossimo nel mese di febbraio. In particolare ci riferiamo a quote superiori ai 2000 metri dove...