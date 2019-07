Streghe è stata cancellata da Rai2 ma tornerà in onda a settembre con una nuova

optimaitalia

(Di domenica 14 luglio 2019) Come già anticipato dopo il flop di ascolti della prima puntata,dae non sarà più riproposta nel palinsesto della domenica. Al suo posto, sono tornate le onnipresenti repliche di NCIS, sempre buone quando si tratta di riempire un buco nella programmazione della rete.dadopo un solo appuntamento in prima serata: la rete non ha dato il beneficio del dubbio a questa serie che già negli Usa, insu CW, aveva debuttato tra moltissime riserve, per poi conquistare una nicchia di pubblico nel corso dei mesi. In Italia invece la serie fantasy ispirata al classico di grande successo del 1998 sembra destinata ad essere archiviata presto:ha già interrotto la programmazione dopo l'insuccesso dei primi tre episodi, trasmessi domenica 7 luglio. Il debutto del reboot diha conquistato soltanto 688.000 ...

