Strage sulle strade italiane | morte 12 persone | 4 feriti

Strage di delfini lungo le coste degli Usa : gli scienziati stanno indagando sulle cause della tragica moria : Sono almeno 279 i delfini che dallo scorso febbraio si sono incagliati lungo la costa americana, il triplo rispetto alla norma, e il 98% è morto. Lo rivelano gli scienziati del National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) che stanno cercando di capire le cause della più grande moria di delfini negli stati costieri statunitensi – Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida – che si affacciano sul Golfo del Messico. In ...