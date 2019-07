"Spero di non vedere chi ha ucciso mio figlio condannato a 2-3 anni". L'appello del papà di Alessio a Salvini e Di Maio : vittorIl papà di Alessio D'Antonio, uno dei due cuginetti uccisi dal Suv a Vittoria, lancia un appello tramite l'Agi a Salvini e Di Maio: "Non voglio ritrovarmi davanti al fatto che chi li ha uccisi se la cavi con due o tre anni di carcere. Ci tengo a fare un appello a Salvini e Di Maio affinché venga fatta piena e vera giustizia. Spero di non ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a ...

Fiction Rai su Riace sospesa - Beppe Fiorello : "Spero sia solo sospensione e non blocco" : "Rispetto la decisione della Rai che insieme a me ha creduto nel progetto, spero che si tratti di una sospensione temporanea, sarebbe un paradosso produrre e non mandare in onda". Così all'Adnkronos Beppe Fiorello ha commentato la decisione della Rai, annunciata ieri dall'Ad Fabrizio Salini, di sospendere la messa in onda della Fiction su Riace dal titolo Tutto il mondo è paese che lo vede protagonista . L'attore ha aggiunto:Voglio ...

Scoglitti - non si ferma all'alt e Sperona auto Polizia : arrestato : Non si ferma all’alt e sperona una volante. Un 32enne arrestato dalla Polizia di Stato a Scoglitti. E’ accaduto sabato scorso, 6 luglio.

Diego Ulissi : “Spero di vincere una Classica. Non mi pongo limiti e dovrò dimostrare di meritarmi la convocazione per il Mondiale” : Diego Ulissi sta vivendo un momento veramente positivo in questo 2019 che mano a mano sta iniziando a regalargli delle belle soddisfazioni. La condizione fisica e mentale dell’ormai trentenne toscano, portacolori della UAE Team Emirates, si era già ben vista alla Freccia Vallone dove, contro ogni aspettativa, era riuscito a salire sul terzo gradino del podio dietro a due grandi protagonisti della prima parte di questa stagione, ossia ...

Che cosa non torna nello "Speronamento" della Sea Watch. Parla De Falco : A margine della conferenza organizzata dai rappresentanti delle ong nella sala stampa estera a Roma dopo la scarcerazione di Carola Rackete, il comandante Gregorio De Falco – senatore del gruppo misto – fa il punto sulla questione del supposto speronamento di un’imbarcazione della Guardia di Finanza

Stefano De Martino in Rai/ Maurizio Costanzo : 'Spero solo non sia un addio...' : Stefano De Martino in Rai, Maurizio Costanzo approva la scelta ma commenta: 'Spero solo non sia un addio definitivo a Mediaset'

Quello della Sea Watch 3 non è stato uno “Speronamento” : Anche se le dinamiche non sono ancora del tutto chiare, i video mostrano una scena molto diversa da quella che è stata raccontata

Presto capitana dal gip : “Non volevo Speronare Gdf. Ho fatto un errore” : "Non volevo speronare la motovedetta o uccidere qualcuno, volevo solo salvare delle vite in pericolo. Ho fatto un errore". Carola Rackete, ai domiciliari in un'abitazione top secret a Lampedusa, mette a punto la linea difensiva in vista dell'udienza di convalida del suo arresto. La comandante della Sea Watch potrebbe presentarsi di fronte al giudice martedi' prossimo, 2 luglio, ad Agrigento, anche se la data non e' stata ancora fissata. La ...

Formula 1 – Vertappen non ha dubbi : “contatto con Leclerc? Fa parte delle gare - Spero che gli steward…” : Max Verstappen trionfa in Austria dopo aver mandato Leclerc fuori pista con un sorpasso: il pilota Red Bull definisce il contatto una semplice ‘parte di gara’ Finale emozionante nel Gp d’Austria. Al 69° giro Vertappen passa di prepotenza su Leclerc spingendolo fuori pista e andandosi a prendere la vittoria sul circuito del Red Bull Ring. La manovra è finita sotto investigazione. Il pilota Red Bull, intervistato da Sky ...

Sea Watch - Carola Rackete chiede scusa ai finanzieri : "Non volevo Speronarvi - ho solo...". La linea difensiva : Arrivano le scuse della Comandante della Sea Watch Carola Rackete alla Guardia di Finanza, dopo quanto accaduto la notte scorsa sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave che stava entrando in porto sfidando il divi

MotoGp – Danilo Petrucci incrocia le dita : “Spero di finire a podio. Ad Assen farà caldo - ma non vorrei un’altra Barcellona” : Danilo Petrucci incrocia le dita per la gara di Assen: il pilota Ducati spera di finire ancora sul podio e si augura che, nonostante il caldo, non ci siano cadute in stile Barcellona Archiviato il Gp di Barcellona con le relative polemiche che si è portato dietro, la MotoGp si sposta in Olanda per la gara del weekend che si svolgerà sul circuito di Assen. Dopo il buon terzo posto ottenuto in Catalogna, Danilo Petrucci si approccia alla ...

Malore Gigi Simoni - Gilardino : “Per me è stato un secondo padre - Spero non sia grave” : Anche Alberto Gilardino ha voluto far sentire la sua vicinanza a Gigi Simoni, colpito nelle ultime ore da un Malore e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa: “Per me Simoni è stato un secondo padre, mi ha fatto esordire in Serie A il 6 gennaio del 2000. spero non sia nulla di grave, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo”. “Mi ha insegnato tantissimo – ha aggiunto l’ex ...

Andrea Damante chiarisce : 'Barbara è solo un'amica - Giulia e Iannone Spero stiano bene' : Fatta eccezione per i tira e molla con Giulia De Lellis, Andrea Damante sembra non voler ufficializzare nessuna delle sue frequentazioni: l'ultimo flirt che è stato attribuito al ragazzo, è quello con la modella Barbara Fumagalli. Interpellato da un giornalista su questo gossip lanciato da "Chi", il dj ha smentito tutto dicendo che la giovane è solo una sua cara amica. Sulla storia d'amore in corso tra la sua ex e Andrea Iannone, il tronista ha ...