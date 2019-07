Space Invaders | Greg Russo si occuperà della sceneggiatura del film

eurogamer

(Di domenica 14 luglio 2019) Dopo un lungo periodo di silenzio finalmente qualcosa si sta muovendo per ildi.New Line e Warner Bros. infatti hanno finalmente dato il via alla pre-produzionepellicola basata sul celebre arcade game classe 1978 ingaggiandoper scrivere laha già collaborato in passato con Warner Bros. per lo script del reboot cinematografico di Mortal Kombat, il cui debutto nelle sale è fissato per il 2021. Non solo,si è occupato anchedel reboot di Resident Evil e deldi Saints Row. Insomma, parliamo di una figura piuttosto esperta in questo genere di adattamenti.Leggi altro...

